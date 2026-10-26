Pronostico Luciano Darderi-Matteo Arnaldi: analisi, quote e scommesse tennis, 1° turno ATP 500 Vienna 2026

Pronostico Darderi-Arnaldi 26 ottobre 2026
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26 Ottobre 2026

La settimana di tennis inizia in Austria e con un derby azzurro visto che lunedì sera Luciano Darderi e Matteo Arnaldi si sfideranno per un posto agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Pronostico Darderi-Arnaldi 26 ottobre 2026.

Pronostico Darderi-Arnaldi 26 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Matteo Arnaldi, match di tennis valido per ATP 500 Vienna in Austria

Luciano Darderi è in serie negativa da tre partite, ma lo score nel 2026 rimane comunque positivo (35-25) anche se il k.o. rimediato con James Duckworth all’esordio ad Almaty la scorsa settimana ha confermato il suo scarso feeling con i campi veloci indoor.

Dall’altra parte, il 25enne sanremese Matteo Arnaldi è uscito al 1° turno a Lione per mano del futuro vincitore Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-1 6-4, incassando la sconfitta n. 21 dell’anno su 41 partite disputate; in ogni caso, Arnaldi può ritenersi soddisfatto del 2026 in cui è arrivato per la prima volta in semifinale in uno Slam al Roland Garros.

Pronostico Darderi-Arnaldi 26 ottobre 2026

Pronostico Darderi-Arnaldi 26 ottobre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Matteo Arnaldi

Il match si giocherà sul Glaubandich Court e sarà il secondo incontro a partire dalle ore 17.30. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Luciano Darderi-Matteo Arnaldi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Matteo Arnaldi
26/10/2026
22:00
Bookmaker12
2.001.75
2.041.72
2.071.74
2.001.73
2.071.74

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Matteo Arnaldi

due azzurri si sono, finora, affrontati soltanto nel circuito Challenger, con una vittoria a testa, ci aspettiamo un match aperto a ogni risultato in Austria dove la maggiore solidità da fondo campo di Darderi si fa preferire ad Arnaldi anche se le quote dicono l’esatto opposto. Andiamo con Darderi e anche con Over games come bonus pick.

PRONOSTICO: DARDERI +1.5 @1.80

BONUS PICK: OVER 22,5 GAMES @1.80

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