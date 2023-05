Pronostici Tennis risultati Roma e anteprima Roland Garros 2023. Daniil Medvedev vince l’80ª edizione degli Internazionali d’Italia, battendo Holger Rune a Roma. Ora il grande Tennis si sposta in Francia, per il French Open 2023 a Roland Garros.

Pronostici Tennis risultati Roma e anteprima Roland Garros 2023: i risultati APT Roma

Daniil Medvedev vince gli Internazionali d’Italia battendo in un’ora e 42 minuti di gioco Holger Rune in due set 7-5, 7-5, curiosamente con lo stesso punteggio con cui il russo aveva battuto Tsitsipas in semifinale. Il russo torna numero 2 al mondo, conquistando il ventesimo titolo della sua carriera, il primo in un Masters 1000 sulla terra rossa.

Ecco le parole del vincitore: “Io voglio sempre credere in me stesso e fare del mio meglio, mi sorprende vincere un torneo Masters 1000 sulla terra perché odiavo questa superficie. Ma dopo Montecarlo non stavo così male, avevo perso con Rune che aveva giocato meglio ma a Roma mi sono sentito molto bene e sono davvero contento di aver battuto tutti gli avversari più difficili. Oggi era una partita difficile, tutti e due eravamo nervosi sbagliando colpi facili. Sul finire del primo set ho fatto il salto di qualità, poi nel secondo lui è salito di livello e io ho provato a fare lo stesso. Poi è stata una bella partita“, ha aggiunto. “Io amico della terra? Non credo, ma le cose possono cambiare e ora mi piace di più”.

Pronostici Tennis risultati Roma e anteprima Roland Garros 2023: anteprima French Open

Dopo Roma arriva il secondo slam della stagione 2023 di Tennis, il French Open. Sono già in gioco le sfide di qualificazione a Roland Garros. Il sorteggio del tabellone principale si farà il 25 maggio, e certamente non ci sarà Rafael Nadal. Il maiorchino, ai box da molto tempo, è stato costretto a rinunciare per i suoi problemi fisici e ha annunciato che il 2024 sarà il suo ultimo anno.

La vittoria di Daniil Medvedev @15 a Roma rilancia il russo come mina vagante anche sulla terra rossa francese, tra i favoriti per la vittoria del French Open anche se gli uomini da battere rimangono Carlos Alcaraz @2.25 e Novak Djokovic @2.87 che hanno deluso nel ATP romano. Scende anche il finalista della tappa italiana, Holger Rune @8, poi abbiamo Stefanos Tsitsipas @9. Più indietro Jannik Sinner, primo degli azzurri e con la stessa quota di Medvedev @15 volte la posta, meglio di Casper Ruud @17 e di Alexander Zverev @34.00.

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul Roland Garros, molto cambiate rispetto all’ultima rilevazione in cui c’era ancora Nadal, col marocchino che occupava la 3° piazza dietro ad Alcaraz e Djokovic che si confermano invertendo però le posizione, col giovane spagnolo che supera il talento serbo.

Gli altri italiani in corsa

20 sono gli italiani che affronteranno il Roland Garros, e 6 sono già nel tabellone principale al via dal 28 maggio. Oltre al già citato Jannik Sinner, bocciato al Foro ma sempre prima speranza azzurra e numero 8 del mondo. Chiamato al riscatto Lorenzo Musetti e poi ci sono anche Lorenzo Sonego (che sul rosso è cliente scomodo per chiunque) e l’esperto Fabio Fognini. Più difficili ( probabilmente più corti) i percorsi di Marco Cecchinato (che potrebbe ambire ad un terzo turno) e Matteo Arnaldi (all’esordio a Roland Garros).

Cecheranno di qualificarsi gli altri 14 italiani, ad iniziare da Mattia Bellucci che non è in un grande periodo e affronterà anche un avversario tosto e che sta esplodendo, il tedesco Yannick Hanfmann che ha raggiunto i quarti a Roma. Qualche chance in più per Francesco Passaro che sfida da favorito Elias Ymer, anche se lo svedese non è da sottovalutare. Abbiamo parlato nel dettaglio di questa sfida QUI.

Luca Nardi sfiderà il cileno Alejandro Tabilo e anche Andrea Vavassori si giocherà le sue chance concrete contro la wild card francese Titouan Droguet. Tra le possibili sorprese azzurre c’è Riccardo Bonadio che sfiderà James Duckworth, con l’australiano che non è il massimo su terra. Francesco Maestrelli ritrova Adrian Andreev, col bulgaro che lo superò al tie-break del terzo set nel primo turno di qualificazione agli Australian Open.

