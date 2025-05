Martedì 7 maggio 2025 andrà in scena il primo turno dell’ATP di Roma 2025, e in questo articolo prendiamo in analisi il match tra Mattia Bellucci contro Pedro Martinez per gli Internazionali d’Italia BNL di tennis sulla terra rossa della capitale. Pronostico Bellucci-Martinez 7 maggio 2025.

Pronostico Bellucci-Martinez 7 maggio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Mattia Bellucci-Pedro Martinez si presentano qui a Roma per il primo turno degli Internazionali d’Italia di Tennis in un periodo di forma molto complicato: Bellucci è reduce da quattro sconfitte consecutive, dove ha vinto solo un set. Dall’altra parte troviamo Martinez, che è reduce anche lui da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Migliori quote Mattia Bellucci-Pedro Martinez

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Bellucci sfavorito @2.40 su Sisal mentre Martinez si gioca @1.65 su NetBet.

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Pedro Martinez

Ci aspettiamo un match molto combattuto, dove decidiamo comunque di dare fiducia a Martinez, poiché lo riteniamo superiore su questa superficie. Il nostro consiglio è la VITTORIA MARTINEZ @1.67 su Bet365.

