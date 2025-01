Jannik Sinner ha appena vinto il suo secondo Australian Open consecutivo, terzo slam in carriera per l’altoatesino numero 1 al mondo che ora guarda già ai prossimi eventi di Tennis e al sogno del Grande Slam che però in quota rimane difficile. Intanto Jannik è già favorito per il tris il prossimo anno a Melbourne. Sinner vince AO 2025.

Sinner vince AO 2025: Jannik difende il titolo a Melbourne

Jannik Sinner si conferma dominante, quasi ingiocabile per gli avversari in questo momento, e sul cemento della Rod Laver Arena conquista per la seconda volta consecutiva gli Australian Open. L’azzurro supera per 6-3, 7-6, 6-3 il tedesco Alexander Zverev confermandosi leader indiscusso della classifica ATP.

Si tratta del primo italiano nella storia a vincere tre titoli del Grande Slam e il primo a vincere due titoli del Grande Slam consecutivi (US Open 2024 e Australian Open 2025). Con 47 vittorie nei primi 50 match da numero 1 ATP, l’azzurro fa suo un altro primato, eguagliando Jimmy Connors e Björn Borg. Raggiunge anche Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 e 1960), unico italiano a vincere due edizioni consecutive dello stesso torneo del Grande Slam.

Esultiamo anche noi visto che già a novembre, nell’anteprima dello slam australiano che apriva il 2025, il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, ci aveva consigliato senza paura e a stake pieno la vittoria del titolo da parte di Sinner che allora si giocava ancora @3, una quota andata ad erodersi mese dopo mese, settimana dopo settimana, fino al @1.36 poco prima dell’inizio della finale contro Zverev.

Le statistiche da record di Jannik Sinner a Melbourne

Battendo Alexander Zverev alla Rod Laver Arena, Sinner è diventato il primo giocatore italiano nella storia a vincere 3 titoli del Grande Slam in singolare, staccando Nicola Pietrangeli, vincitore del Roland Garros nel 1959 e 1960.

3 su 3 in finale. Due a Melbourne, una a New York. Tutte con lo stesso epilogo: il n1 al mondo campione. E’ solo l’8° giocatore nell’Era Open ad avere la meglio nelle prime 3 finali del Grande Slam a cui ha partecipato.

A 23 anni e 163 giorni, Sinner è diventato il tennista più giovane a firmare una doppietta agli Australian Open (2024 e 2025) dai tempi di Jim Courier.

Sinner è il primo giocatore ad essere riuscito a difendere con successo il suo primo titolo del Grande Slam in singolare maschile dal 2005-06. L’ultimo prima di Jannik fu Rafael Nadal che iniziò la sua leggenda al Roland Garros 2005 e nel 2006 si confermò.

3 slam di fila sul cemento dove Sinner è imbattibile al momento: Australian Open, US Open e ancora Australian Open. E’ solo il 5° giocatore nell’Era Open a realizzare questa tripletta, il primo da Novak Djokovic nel 2015-16. Oltre al serbo e all’azzurro, anche John McEnroe, Ivan Lendl e soprattutto Roger Federer.

ZERO. Il numero di palle break concesse da Sinner a Zverev nella finalissima di Melbourne. Solo altre due volte nella storia il vincitore dell’ultimo atto di uno Slam aveva dominato in questo modo: Roger Federer a Wimbledon 2003 (contro Mark Philippoussis) Rafael Nadal a US Open 2017 (contro Kevin Anderson).

Dalla finale persa a Pechino contro Alcaraz, Sinner non ha più perso una partita. Contro Zverev ha collezionato così la 21ª vittoria consecutiva ed esteso la sua più lunga striscia di successi registrata proprio in questa settimana. Numeri mostruosi. Pensate che non si vedeva nulla di simile da quando Djokovic ne vinse 22 consecutive dal torneo di Belgrado 2021 fino alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo.

Grazie alla vittoria per 3 a 0 nella finale di Melbourne, Jannik Sinner ha registrato un record incredibile: è il giocatore che in questo secolo ha vinto più set consecutivi contro avversari che si trovano in top10. Strappato un primato che apparteneva a Roger Federer. Da Shanghai agli Australian Open ha quindi sconfitto i seguenti rivali senza lasciar per strada set: Medvedev (2 volte), Djokovic, de Minaur (3), Fritz (2), Ruud e infine Zverev.

Sinner è il 15° giocatore nell’Era Open plurivincitore del singolare maschile agli Australian Open – dopo Novak Djokovic (10 titoli), Roger Federer (6), Andre Agassi (4), Mats Wilander (3) e Boris Becker, Jim Courier, Stefan Edberg, Johan Kriek, Ivan Lendl, Rafael Nadal, John Newcombe, Ken Rosewall*, Pete Sampras e Guillermo Vilas (tutti con 2).

Il secondo Australian Open è il 19° titolo nella bacheca di Sinner (-1 da Medvedev). Di questi, ben 17 li ha ottenuti su cemento. Ma c’è un dato più impressionante: da quando l’altoatesino è numero 1 al mondo ha partecipato a 9 tornei e ne ha vinti 6 (Halle, Cincinnati, US Open, Shanghai, ATP Finals, Australian Open 2025). Senza contare la Coppa Davis.

Prossimo Slam e le quote per un difficile Grand Slam

Ora pausa fino a giugno, dovremmo aspettare alcuni mesi per tornare a parlare di Slam di Tennis, a Roland Garros, per il French Open dove Jannik Sinner è sempre tra i favoriti @3.50, ma sulla terra rossa deve inchinarsi a Carlos Alcaraz favorito @2.50, almeno secondo le prime quote, quindi si complica la possibilità di Grande Slam dell’altoatesino.

Il Grande Slam è un impresa storica (solo in 5 ci sono riusciti, due uomini e tre donne), e consiste nell’aggiudicarsi nello stesso anno gli Australia Open, Roland Garros, Wimbledon, e gli US Open.

Il primo a riuscirci è stato l’americano Don Budge, nel 1938. Quindici anni dopo è arrivato il successo della prima donna, la connazionale Maureen Connolly, vincitrice del Grande Slam nel 1953. Quindi è stata la volta di Rod Laver, l’australiano che detiene il primato per essere stato l’unico a vincere due volte il Grande Slam: nel 1962 da dilettante e nel 1969 in formula Open. Margaret Smith Court vinse i 4 tornei nel 1970, seguita nel 1988 da Steffi Graf, che tra l’altro vinse nello stesso anno anche l’oro alle Olimpiadi di Seul.

Il primo torneo è già stato messo in archivio da Sinner, nel secondo c’è Alcaraz vincente, e lo spagnolo è favorito anche per la vittoria a Wimbledon @2.50, ma qui Sinner è vicinissimo @2.75.

Infine si chiuderà agli US Open dove invece il numero 1 azzurro torna in testa alle lavagne @2.50 contro il @2.70 di Alcaraz. Insomma, completare il Grande Slam è difficile, ma nemmeno impossibile per come sta giocando Sinner nell’ultimo anno.

Jannik favorito anche per l’Australian Open 2026

Andiamo subito a vedere le quote per il prossimo anno a Melbourne, e su Bet365 troviamo già Jannik Sinner @2.25 nuovamente davanti a tutti per l’Australian Open 2026, per quello che sarebbe il tris consecutivo.

Anche qui Carlos Alcaraz @3.75 sarà l’avversario più insidioso mentre si stacca Novak Djokovic @6.50, col serbo che ha perso un pò di terreno anche per i prossimi slam 2025, anche se a Melbourne ha battuto proprio Alcaraz prima del ritiro contro Alexander Zverev, finalista nel 2025 e quotato @11 per la vittoria nel 2026.

