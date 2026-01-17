La notizia delle ultime ore da Melbourne, dove è iniziato il primo slam stagionale di Tennis, l’Australian Open 2026, è il forfait di Matteo Berrettini che per un problema fisico non parteciperà, lasciando tre azzurri in gioco al day2 nella notte tra domenica e lunedì. Programma day2 Australian Open.

Programma day2 Australian Open: forfait Berrettini

E’ appena iniziato l’Australian Open 2026, il primo slam del nuovo anno di tennis a Melbourne, e vediamo l’order of play del day 2 nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver analizzato i primi match di sabato notte con in campo Cobolli nel maschile e Paolini nel femminile.

Tre gli italiani impegnati (Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli), in attesa di capire quale lucky loser entrerà al posto di Matteo Berrettini che ha dato forfait nelle ultime ore. Sul centrale impegnati Coco Gauff, Iga Swiatek e Novak Djokovic. Ecco gli italiani in campo:

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR) – secondo match dalle 9:00 sulla Margaret Court Arena

Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS) – secondo match dall’1:00 sulla Kia Arena

Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA) – quarto match dall’1:00 sul Court 14

Programma completo Day2 Australian Open 2026

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[3] Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB) [LL] – Alex de Minaur [6] (AUS)

non prima delle 9:00

[Q] Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek [2] (POL)

Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic [4] (SRB)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

[11] Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED)

Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova [4] (USA)

non prima delle 9:00

Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva [8] (RUS)

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime [7] (CAN)

[6] Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS)

non prima delle 7:00

Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS)

non prima delle 8:30

Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA)

KIA ARENA – dall’1:00

[Q] Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS)

Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka [WC] (SUI)

Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider [23] (RUS)

1573 ARENA – dall’1:00

Magda Linette (POL) – Emma Navarro [15] (USA)

Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson [WC] (AUS)

[17] Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones [WC] (AUS) [17] Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea [Q] (FRA)

ANZ Arena – dall’1:00

[27] Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA) [WC] Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic [Q] (CAN)

Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS)

[21] Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu [WC] (CHN)

Court 5 – dall’1:00

Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL)

[25] Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA) [WC] Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa [25] (ESP) [Q] Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot [30] (MON)

COURT 6 – dall’1:00

[Q] Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ)

Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL)

[13] Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT)

Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata [WC] (AUS)

COURT 7 – dall’1:00

Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB)

Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson [14] (DEN)

[27] Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED) [21] Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee [Q] (THA)

COURT 8 – dall’1:00

Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik [WC] (USA)

Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP)

Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO)

Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE)

COURT 12 – dall’1:00

Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL)

Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech [24] (FRA)

Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR)

Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN)

COURT 13 – dall’1:00

Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA)

[19] Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA)

Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina [14] (ESP)

[29] Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA)

COURT 14 – dall’1:00

Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER)

[Q] Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA) [19] Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU)

Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA)

COURT 15 – dall’1:00

Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI)

[Q] Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR)

Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER)

Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Quote Antepost: aggiornamenti Australian Open 2026

Vediamo le lavagne con le quote antepost aggiornate per la vittoria finale dell’Australian Open 2026 sia maschile che femminile.

Siamo solo all’inizio, quindi ci sono pochi cambiamenti, se non Jannik Sinner che abbassa ancora la sua quota, apriva a 2, ieri era sceso a 1.90 e oggi lo troviamo ancora più basso @1.72, con Carlos Alcaraz @2.50 che a sua volta abbassa la sua quota, come principale avversario dell’azzurro, mentre si allontanano tutti gli altri, con Novak Djokovic @13 e soprattutto Alex Zverev che precipita @26, dietro anche a Daniil Medvedev @23. Sempre molto indietro l’altro big azzurro, Lorenzo Musetti @101 volte la posta.