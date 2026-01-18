Giornata importante a Melbourne dove nella notte tra lunedì e martedì si gioca il day3, si completano i primi turni dell’Australian Open 2026. Scende in campo il campione in carica Jannik Sinner, ma anche Lorenzo Musetti, Sonego, Darderi, Nardi e pure Cocciaretto nel femminile. Programma day3 Australian Open.
Programma day3 Australian Open: scende in campo il campione in carica, Sinner
Nella giornata di martedì 20 gennaio si concluderanno i match di primo turno del singolare maschile e femminile dell’Australian Open 2026.
Scenderanno dunque in campo coloro i quali non sono stati impegnati nei giorni precedenti. Tra questi Jannik Sinner, che aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena contro Hugo Gaston, e Lorenzo Musetti che inaugurerà il programma della Margaret Court Arena contro Raphael Collignon.
Hugo Gaston (FRA) – Jannik Sinner [2] (ITA) – primo match alle 9:00 sulla Rod Laver Arena[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Raphael Collignon (BEL) – primo match dall’1:30 sulla Margaret Court Arena
Cristian Garin (CHI) – Luciano Darderi [22] (ITA) – primo match dall’1:00 sulla 1573 Arena
Luca Nardi (ITA) – Yibing Wu [Q] (CHN) – terzo match dall’1:00 sul Court 7
Lorenzo Sonego (ITA) – Carlos Taberner (ESP) – primo match dall’1:00 sul Court 13
Julia Grabher (AUT) – Elisabetta Cocciaretto (ITA) – secondo match dall’1:00 sul Court 15
Tutti I match del day 3 Australian Open, slam di Tennis
Vediamo l’order of play del day 3 nella notte tra lunedì e martedì a Melbourne (orari italiani).
ROD LAVER ARENA – dall’1:30
Oleksandra Oliynynkova (UKR) – Madison Keys [9] (USA)[8] Ben Shelton (USA) – Ugo Humbert (FRA)
non prima delle 9:00
Hugo Gaston (FRA) – Jannik Sinner [2] (ITA)[16] Naomi Osaka (JPN) – Antonia Ruzic (CRO)
MARGARET COURT ARENA – dall’1:30[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Raphael Collignon (BEL) [5] Elena Rybakina (KAZ) – Kaja Juvan (SLO)
non prima delle 9:00
Katie Boulter (GBR) – Belinda Bencic [10] (SUI)
Shintaro Mochizuki (JPN) – Stefanos Tsitsipas [31] (GRE)
JOHN CAIN ARENA – dall’1:00
Tereza Valentova (CZE) – Maya Joint [30] (AUS)[15] Karen Khachanov (RUS) – Alex Michelsen (USA)
non prima delle 7:00
Valentin Royer (FRA) – Taylor Fritz [9] (USA)
non prima delle 8:30
Maddison Inglis (AUS) – Kimberly Birrell (AUS)
KIA ARENA – dall’1:00
Shuai Zhang (CHN) – Taylah Preston [WC] (AUS)
Karolina Pliskova (CZE) – Sloane Stephens [Q] (USA)[Q] Dane Sweeny (AUS) – Gael Monfils (FRA)
Grigor Dimitrov (BUL) – Tomas Machac (CZE)
1573 ARENA – dall’1:00
Cristian Garin (CHI) – Luciano Darderi [22] (ITA)[28] Joao Fonseca (BRA) – Eliot Spizzirri (USA)
Rebecca Sramkova (SVK) – Jelena Ostapenko [24] (LAT)
Laura Siegemund (GER) – Liudmila Samsonova [18] (RUS)
ANZ Arena – dall’1:00[22] Leylah Fernandez (CAN) – Janice Tjen (INA) [WC] Christopher O’Connell (AUS) – Nishesh Basavareddy [Q] (USA)
Hubert Hurkacz (POL) – Zizou Bergs (BEL)
Daria Kasatkina (AUS) – Nikola Bartunkova [Q] (CZE)
Court 5 – dall’1:00
Ashlyn Krueger (USA) – Sara Bejlek (CZE)
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) – Sebastian Baez (ARG)[Q] Rei Sakamoto (JPN) – Rafael Jodar [Q] (ESP)
COURT 6 – dall’1:00
Varvara Gracheva (FRA) – Viktorija Golubic (SUI)[16] Jakub Mensik (CZE) – Pablo Carreno Busta (ESP) [WC] James Duckworth (AUS) – Dino Prizmic [LL] (CRO)
COURT 7 – dall’1:00
Match di doppio
Xinyu Wang (CHN) – Anhelina Kalinina [Q] (UKR)
Luca Nardi (ITA) – Yibing Wu [Q] (CHN)
Vit Kopriva (CZE) – Jan-Lennard Struff (GER)
COURT 13 – dall’1:00
Lorenzo Sonego (ITA) – Carlos Taberner (ESP)
Lulu Sun (NZL) – Linda Fruhvirtova [Q] (CZE)[31] Anna Kalinskaya (RUS) – Sonay Kartal (GBR)
Sorana Cirstea (ROU) – Eva Lys (GER)
COURT 14 – dall’1:00
Panna Udvardy (HUN) – Katerina Siniakova (CZE)
Ethan Quinn (USA) – Tallon Griekspoor [23] (NED)
COURT 15 – dall’1:00
Match di doppio
Julia Grabher (AUT) – Elisabetta Cocciaretto (ITA)
Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.
Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.
