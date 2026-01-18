Giornata importante a Melbourne dove nella notte tra lunedì e martedì si gioca il day3, si completano i primi turni dell’Australian Open 2026. Scende in campo il campione in carica Jannik Sinner, ma anche Lorenzo Musetti, Sonego, Darderi, Nardi e pure Cocciaretto nel femminile. Programma day3 Australian Open.

Programma day3 Australian Open: scende in campo il campione in carica, Sinner

Nella giornata di martedì 20 gennaio si concluderanno i match di primo turno del singolare maschile e femminile dell’Australian Open 2026.

Scenderanno dunque in campo coloro i quali non sono stati impegnati nei giorni precedenti. Tra questi Jannik Sinner, che aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena contro Hugo Gaston, e Lorenzo Musetti che inaugurerà il programma della Margaret Court Arena contro Raphael Collignon.

Hugo Gaston (FRA) – Jannik Sinner [2] (ITA) – primo match alle 9:00 sulla Rod Laver Arena

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Raphael Collignon (BEL) – primo match dall’1:30 sulla Margaret Court Arena

Cristian Garin (CHI) – Luciano Darderi [22] (ITA) – primo match dall’1:00 sulla 1573 Arena

Luca Nardi (ITA) – Yibing Wu [Q] (CHN) – terzo match dall’1:00 sul Court 7

Lorenzo Sonego (ITA) – Carlos Taberner (ESP) – primo match dall’1:00 sul Court 13

Julia Grabher (AUT) – Elisabetta Cocciaretto (ITA) – secondo match dall’1:00 sul Court 15

Tutti I match del day 3 Australian Open, slam di Tennis

Vediamo l’order of play del day 3 nella notte tra lunedì e martedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

Oleksandra Oliynynkova (UKR) – Madison Keys [9] (USA)

[8] Ben Shelton (USA) – Ugo Humbert (FRA)

non prima delle 9:00

Hugo Gaston (FRA) – Jannik Sinner [2] (ITA)

[16] Naomi Osaka (JPN) – Antonia Ruzic (CRO)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Raphael Collignon (BEL) [5] Elena Rybakina (KAZ) – Kaja Juvan (SLO)

non prima delle 9:00

Katie Boulter (GBR) – Belinda Bencic [10] (SUI)

Shintaro Mochizuki (JPN) – Stefanos Tsitsipas [31] (GRE)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

Tereza Valentova (CZE) – Maya Joint [30] (AUS)

[15] Karen Khachanov (RUS) – Alex Michelsen (USA)

non prima delle 7:00

Valentin Royer (FRA) – Taylor Fritz [9] (USA)

non prima delle 8:30

Maddison Inglis (AUS) – Kimberly Birrell (AUS)

KIA ARENA – dall’1:00

Shuai Zhang (CHN) – Taylah Preston [WC] (AUS)

Karolina Pliskova (CZE) – Sloane Stephens [Q] (USA)

[Q] Dane Sweeny (AUS) – Gael Monfils (FRA)

Grigor Dimitrov (BUL) – Tomas Machac (CZE)

1573 ARENA – dall’1:00

Cristian Garin (CHI) – Luciano Darderi [22] (ITA)

[28] Joao Fonseca (BRA) – Eliot Spizzirri (USA)

Rebecca Sramkova (SVK) – Jelena Ostapenko [24] (LAT)

Laura Siegemund (GER) – Liudmila Samsonova [18] (RUS)

ANZ Arena – dall’1:00

[22] Leylah Fernandez (CAN) – Janice Tjen (INA) [WC] Christopher O’Connell (AUS) – Nishesh Basavareddy [Q] (USA)

Hubert Hurkacz (POL) – Zizou Bergs (BEL)

Daria Kasatkina (AUS) – Nikola Bartunkova [Q] (CZE)

Court 5 – dall’1:00

Ashlyn Krueger (USA) – Sara Bejlek (CZE)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) – Sebastian Baez (ARG)

[Q] Rei Sakamoto (JPN) – Rafael Jodar [Q] (ESP)

COURT 6 – dall’1:00

Varvara Gracheva (FRA) – Viktorija Golubic (SUI)

[16] Jakub Mensik (CZE) – Pablo Carreno Busta (ESP) [WC] James Duckworth (AUS) – Dino Prizmic [LL] (CRO)

COURT 7 – dall’1:00

Match di doppio

Xinyu Wang (CHN) – Anhelina Kalinina [Q] (UKR)

Luca Nardi (ITA) – Yibing Wu [Q] (CHN)

Vit Kopriva (CZE) – Jan-Lennard Struff (GER)

COURT 13 – dall’1:00

Lorenzo Sonego (ITA) – Carlos Taberner (ESP)

Lulu Sun (NZL) – Linda Fruhvirtova [Q] (CZE)

[31] Anna Kalinskaya (RUS) – Sonay Kartal (GBR)

Sorana Cirstea (ROU) – Eva Lys (GER)

COURT 14 – dall’1:00

Panna Udvardy (HUN) – Katerina Siniakova (CZE)

Ethan Quinn (USA) – Tallon Griekspoor [23] (NED)

COURT 15 – dall’1:00

Match di doppio

Julia Grabher (AUT) – Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.