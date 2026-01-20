Nella notte tra martedì e mercoledì, per il day4 dell’Australian Open, primo slam di tennis del 2026, avremo solo Jasmine Paolini in campo per il contingente italiano, ma sono in gioco anche i numeri uno, Carlos Alcaraz ed Aryna Sabalenka. Programma day4 Australian Open.
Programma day4 Australian Open: Paolini unica azzurra in campo
Il day 4 dello Slam di tennis a Melbourne, l’Australian Open 2026, vedrà in campo solo Jasmine Paolini per quanto riguarda gli italiani. L’azzurra sfiderà Magdalena Frech come ultimo match sulla Kia Arena.
Non mancano altri grandi nomi; sulla Rod Laver Arena spazio a Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, i numeri uno del ranking, mentre sulla MCA ci sono Rublev, Gauff e Mirra Andreeva. Occhio alla John Cain che propone Medvedev e Zverev.
Magdalena Frech (POL) – [7] Jasmine Paolini (ITA) – quarto match dall’1:00 sulla Kia Arena
Tutti i match del day 4 Australian Open, slam di Tennis
Vediamo l’order of play del day 4 nella notte tra martedì e mercoledì a Melbourne (orari italiani).
ROD LAVER ARENA – dall’1:30[1] Aryba Sabalenka (BLR) – [Q] Zhuoxuan Bai (CHN)
non prima delle 4:00[1] Carlos Alcaraz (SPA) – Yannick Hanfmann (GER)
non prima delle 9:00
Hamad Medjedovic (SRB) – Alex de Minaur [6] (AUS)
Iva Jovic (USA) – Priscilla Hon [Q] (AUS)
MARGARET COURT ARENA – dall’1:30[Q] Jaime Faria (POR) – Andrey Rublev [13] (RUS)
non prima delle 3:00[3] Coco Gauff (USA) – Olga Danilovic (SRB)
non prima delle 9:00
Maria Sakkari (GRE) – [8] Mirra Andreeva (RUS)[29] Frances Tiafoe (USA) – Francisco Comesana
JOHN CAIN ARENA – dall’1:00[12] Elina Svitolina (UCR) – [Q] Linda Klimovicova (POL) [11] Daniil Medvedev (RUS) – Quentin Halys (FRA)
non prima delle 7:00
Elena-Gabriela Ruse (ROM) – Ajla Tomljanovic (AUS)
non prima delle 8:30[3] Alexander Zverev (GER) – Alexandre Muller (FRA)
KIA ARENA – dall’1:00[WC] Talia Gibson (AUS) – [23] Diana Shnaider (RUS)
Reilly Opelka (USA) – [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA)[10] Alexander Bublik (KAZ) – Marton Fucsovics (HUN)
Magdalena Frech (POL) – [7] Jasmine Paolini (ITA)
1573 ARENA – dall’1:00[19] Tommy Paul (USA) – Thiago Agustin Tirante (ARG) [17] Victoria Mboko (CAN) – Caty McNally (USA) [WC] Jordan Thompson (AUS) – Nuno Borges (POR) [19] Karolina Muchova (CZE) – Alycia Parks (USA)
ANZ Arena – dall’1:00[18] Francisco Cerundolo (ARG) – Damir Dzumhur (BIH) [Q] Storm Hunter (AUS) – Hailey Baptiste (USA)
Anastasia Potaopova (AUT) – [28] Emma Raducanu (GBR)[25] Learner Tien (USA) – Alexander Shevchenko (KAZ)
Court 5 – dall’1:00
Yulia Putintseva (KAZ) – Elsa Jacquemot (FRA)
COURT 6 – dall’1:00
Kamil Majchrzak (POL) – Fabian Marozsan (HUN)
non prima delle 3:00
Polina Kudermetova (UZB) – [14] Clara Tauson (DEN)[Q] Michael Zheng (USA) – [32] Corentin Moutet (FRA)
Ann Li (USA) – Magda Linette (POL)
COURT 7 – dall’1:00[Q] Zeynep Sonmez (TUR) – Anna Bondar (HUN)
Tomas Martin Etcheverry (ARG) – [Q] Arthur Fery (GBR)
Emilio Nava (USA) – [26] Cameron Norrie (GBR)
Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.
Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.
