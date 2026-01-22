Nella notte tra giovedì e venerdì si continua a giocare a Melbourne il primo slam della stagione di Tennis, l’Australian Open. Andiamo a vedere l’order of play di giornata, torna in campo Jasmine Paolini per il 3° turno, oltre a Sabalenka mentre nel maschile tocca ai big Alcaraz, Zverev e Medvedev. Programma day6 Australian Open.
Programma day6 Australian Open: torna in campo Jasmine
Il day 6 dello Slam di Melbourne vedrà in campo solo Jasmine Paolini per quanto riguarda gli azzurri impegnati all’Australian Open. La tennista toscana sfiderà Iva Jovic dalle 7:00 sulla John Cain Arena.
Sulla Rod Laver Arena spazio a Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, i numeri uno del ranking, mentre sulla MCA ci saranno Gauff, Medvedev e Sasha Bublik. Occhio alla Kia Arena che propone gente talentuosa come Tien, Muchova e Rublev.[29] Iva Jovic (USA) – [7] Jasmine Paolini (ITA) – dalle 7:00 sulla John Cain Arena
Tutti i match del day6 Australian Open: order of play del 23 gennaio
Vediamo l’order of play del day 6 nella notte tra giovedì e venerdì a Melbourne (orari italiani).
ROD LAVER ARENA – dall’1:30[1] Aryba Sabalenka (BLR) – Anastasia Potapova (AUT)
non prima delle 3:30[1] Carlos Alcaraz (SPA) – [32] Corentin Moutet (FRA)
non prima delle 9:00[29] Frances Tiafoe (USA) – Alex de Minaur [6] (AUS)
Elena-Gabriela Ruse (ROM) – [8] Mirra Andreeva (RUS)
MARGARET COURT ARENA – dall’1:30[3] Coco Gauff (USA) – Hailey Baptiste (USA)
non prima delle 4:00[11] Daniil Medvedev (RUS) – Fabian Marozsan (HUN)
non prima delle 9:00[12] Elina Svitolina (UCR) – [23] Diana Shnaider (RUS) [10] Alexander Bublik (KAZ) – Tomas Martin Etcheverry (ARG)
JOHN CAIN ARENA – dall’1:00[17] Victoria Mboko (CAN) – [14] Clara Tauson (DEN) [19] Tommy Paul (USA) – [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA)
non prima delle 7:00[7] Jasmine Paolini (ITA) – [29] Iva Jovic (USA)
non prima delle 8:30[3] Alexander Zverev (GER) – [26] Cameron Norrie (GBR)
KIA ARENA – dall’1:00
Nuno Borges (POR) – [25] Learner Tien (USA)[Q] Zeynep Sonmez (TUR) – Yulia Putintseva (KAZ) [19] Karolina Muchova (CZE) – Magda Linette (POL) [13] Andrey Rublev (RUS) – [18] Francisco Cerundolo (ARG)
Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.
Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.
