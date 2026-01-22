Pronostici Tennis Australian Open 2026: il programma del day6 (23 gennaio). Jasmine Paolini gioca il 3° turno a Melbourne

Programma day6 Australian Open
Pronostici Australian Open Tennis
Avatar
di
22 Gennaio 2026

Nella notte tra giovedì e venerdì si continua a giocare a Melbourne il primo slam della stagione di Tennis, l’Australian Open. Andiamo a vedere l’order of play di giornata, torna in campo Jasmine Paolini per il 3° turno, oltre a Sabalenka mentre nel maschile tocca ai big Alcaraz, Zverev e Medvedev. Programma day6 Australian Open.

Programma day6 Australian Open: torna in campo Jasmine

Il day 6 dello Slam di Melbourne vedrà in campo solo Jasmine Paolini per quanto riguarda gli azzurri impegnati all’Australian Open. La tennista toscana sfiderà Iva Jovic dalle 7:00 sulla John Cain Arena.

Sulla Rod Laver Arena spazio a Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, i numeri uno del ranking, mentre sulla MCA ci saranno Gauff, Medvedev e Sasha Bublik. Occhio alla Kia Arena che propone gente talentuosa come Tien, Muchova e Rublev. 

[29] Iva Jovic (USA) – [7] Jasmine Paolini (ITA) – dalle 7:00 sulla John Cain Arena

Programma day6 Australian Open

Programma day6 Australian Open

Tutti i match del day6 Australian Open: order of play del 23 gennaio

Vediamo l’order of play del day 6 nella notte tra giovedì e venerdì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[1] Aryba Sabalenka (BLR) – Anastasia Potapova (AUT)

non prima delle 3:30

[1] Carlos Alcaraz (SPA) – [32] Corentin Moutet (FRA)

non prima delle 9:00

[29] Frances Tiafoe (USA) – Alex de Minaur [6] (AUS)

Elena-Gabriela Ruse (ROM) – [8] Mirra Andreeva (RUS)

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

[3] Coco Gauff (USA) – Hailey Baptiste (USA)

non prima delle 4:00

[11] Daniil Medvedev (RUS) – Fabian Marozsan (HUN)

non prima delle 9:00

[12] Elina Svitolina (UCR) – [23] Diana Shnaider (RUS)

[10] Alexander Bublik (KAZ) – Tomas Martin Etcheverry (ARG)

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

[17] Victoria Mboko (CAN) – [14] Clara Tauson (DEN)

[19] Tommy Paul (USA) – [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA)

non prima delle 7:00

[7] Jasmine Paolini (ITA) – [29] Iva Jovic (USA)

non prima delle 8:30

[3] Alexander Zverev (GER) – [26] Cameron Norrie (GBR)

KIA ARENA – dall’1:00

Nuno Borges (POR) – [25] Learner Tien (USA)

[Q] Zeynep Sonmez (TUR) – Yulia Putintseva (KAZ)

[19] Karolina Muchova (CZE) – Magda Linette (POL)

[13] Andrey Rublev (RUS) – [18] Francisco Cerundolo (ARG)

Pronostici Wimbledon 7 luglio 2025

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Tennis: sorteggio Australian Open, tutti gli accoppiamenti degli azzurri. Cala ancora la quota per il tris di Sinner a Melbourne
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostici Tennis: sorteggio Australian Open, tutti gli accoppiamenti degli azzurri. Cala ancora la quota per il tris di Sinner a Melbourne
15 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: anteprima Australian Open, tutto sulle scommesse del primo slam del 2026
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostici Tennis: anteprima Australian Open, tutto sulle scommesse del primo slam del 2026
12 Gennaio 2026
Pronostici Tennis Australian Open: Jannik Sinner favorito per il tris. Nel femminile Jasmine Paolini è lontana
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostici Tennis Australian Open: Jannik Sinner favorito per il tris. Nel femminile Jasmine Paolini è lontana
28 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.