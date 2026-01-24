Vediamo il programma della notte tra sabato e domenica a Melbourne, il day 8 dell’Australian Open, primo slam di tennis della stagione. Purtroppo niente azzurri in campo dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini. Programma day8 Australian Open.

Programma day8 Australian Open: la domenica di Melbourne

A Melbourne iniziano gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026 ma questa domenica non avremo azzurri in campo visto che nel femminile Jasmine Paolini è stata eliminata dall’astro nascente Iva Jovic. Non mancano comunque i grandi nomi in campo oggi, ad iniziare dai numeri uno al mondo, Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, che come di consueto dall’inizio del torneo apriranno il programma sul centrale della Rod Laver Arena, la stellina canadese Victoria Mboko e lo statunitense Tommy Paul.

Poco dopo toccherà a Coco Gauff alla Margaret Court Arena, che precede Daniil Medvedev contro Learner Tien. Non mancano le sfide interessanti nella sessione serale: da Bublik-de Minaur e Svitolina-Andreeva sul centrale, al finalista in carica Alexander Zverev contro Francisco Cerundolo.

Tutti i match dell’Australian Open: order of play del 25 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 8 nella notte tra sabato e domenica a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dalle 1:30

[1] Aryna Sabalenka – [17] Victoria Mboko (CAN)

non prima delle 3:30

[1] Carlos Alcaraz (ESP) – [19] Tommy Paul (USA)

non prima delle 9:00

[10] Alexander Bublik (KAZ) – [6] Alex de Minaur (AUS) [12] Elina Svitolina (UKR) – [8] Mirra Andreeva

MARGARET COURT ARENA – non prima delle 4:30

[3] Coco Gauff (USA) – [19] Karolina Muchova (CZE)

non prima delle 6:00

[11] Daniil Medvedev – [25] Learner Tien (USA)

JOHN CAIN ARENA – dalle 3:00

Yulia Putintseva (KAZ) – [29] Iva Jovic (USA)

non prima delle 7:00

[3] Alexander Zverev (GER) – [18] Francisco Cerundolo (ARG)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

