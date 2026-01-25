Tre italiani agli ottavi di finale dello slam di tennis dell’Australian Open non si erano mai visti, li vedremo nella notte tra domenica e lunedì, per il day9 dello slam di tennis di Melbourne con un altro derby azzurro tra Jannik Sinner-Luciano Darderi mentre Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz. Programma day9 Australian Open.

Programma day9 Australian Open: in arrivo un altro derby azzurro

Tre italiani in campo nel day9 con gli ottavi di finale dello slam di tennis a Melbourne, l’Australian Open. Nuovo derby azzurro con Jannik Sinner contro Luciano Darderi, non prima delle ore 08:00 alla Margaret Court Arena mentre Lorenzo Musetti giocherà in piena notte (non prima delle 04:00) sulla Rod Laver Arena contro Taylor Fritz.

Mattinata piena di grandi match in Australia, con anche Swiatek-Inglis e Rybakina-Mertens mentre Novak Djokovic passa direttamente ai quarti senza giocare visto il ritiro di Mensik. Sulla John Cain spazio ad Anisimova e Wang.

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – [9] Taylor Fritz (USA) – non prima delle 4:00 sulla Rod Laver Arena [22] Luciano Darderi (ITA) – [2] Jannik Sinner (ITA) – non prima delle 8:00 sulla Margaret Court Arena

Vediamo l’order of play del day 9 nella notte tra domenica e lunedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[6] Jessica Pegula (USA) – [9] Madison Keys (USA)

non prima delle 4:00

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – [9] Taylor Fritz (USA)

dalle 9:00

[Q] Maddison Inglis (AUS) – [2] Iga Swiatek (POL) [8] Ben Shelton (USA) – [12] Casper Ruud (NOR)

MARGARET COURT ARENA – non prima delle 6:00

[5] Elena Rybakina (KAZ) – [21] Elise Mertens (BEL)

non prima delle 8:00

[22] Luciano Darderi (ITA) – [2] Jannik Sinner (ITA)

JOHN CAIN ARENA – non prima delle 3:30

Xinyu Wang (CHN) – [4] Amanda Anisimova (USA)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

