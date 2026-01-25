Pronostici Tennis Australian Open 2026: il programma del day9 (26 gennaio). Derby Sinner-Darderi ma anche Musetti in campo

25 Gennaio 2026

Tre italiani agli ottavi di finale dello slam di tennis dell’Australian Open non si erano mai visti, li vedremo nella notte tra domenica e lunedì, per il day9 dello slam di tennis di Melbourne con un altro derby azzurro tra Jannik Sinner-Luciano Darderi mentre Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz. Programma day9 Australian Open.

Programma day9 Australian Open: in arrivo un altro derby azzurro

Tre italiani in campo nel day9 con gli ottavi di finale dello slam di tennis a Melbourne, l’Australian Open. Nuovo derby azzurro con Jannik Sinner contro Luciano Darderi, non prima delle ore 08:00 alla Margaret Court Arena mentre Lorenzo Musetti giocherà in piena notte (non prima delle 04:00) sulla Rod Laver Arena contro Taylor Fritz.

Mattinata piena di grandi match in Australia, con anche Swiatek-Inglis e Rybakina-Mertens mentre Novak Djokovic passa direttamente ai quarti senza giocare visto il ritiro di Mensik. Sulla John Cain spazio ad Anisimova e Wang.

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – [9] Taylor Fritz (USA) – non prima delle 4:00 sulla Rod Laver Arena

[22] Luciano Darderi (ITA) – [2] Jannik Sinner (ITA) – non prima delle 8:00 sulla Margaret Court Arena

Tutti i match dell’Australian Open: order of play del 26 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 9 nella notte tra domenica e lunedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[6] Jessica Pegula (USA) – [9] Madison Keys (USA)

non prima delle 4:00

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – [9] Taylor Fritz (USA)

dalle 9:00

[Q] Maddison Inglis (AUS) – [2] Iga Swiatek (POL)

[8] Ben Shelton (USA) – [12] Casper Ruud (NOR)

MARGARET COURT ARENA – non prima delle 6:00

[5] Elena Rybakina (KAZ) – [21] Elise Mertens (BEL)

non prima delle 8:00

[22] Luciano Darderi (ITA) – [2] Jannik Sinner (ITA)

JOHN CAIN ARENA – non prima delle 3:30

Xinyu Wang (CHN) – [4] Amanda Anisimova (USA)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

