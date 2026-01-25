Pronostico Jannik Sinner-Luciano Darderi: nuovo derby azzurro agli ottavi di finale dell’Australian Open di tennis

25 Gennaio 2026

Dopo il derby tra i due Lorenzi, in arrivo un altro derby azzurro a Melbourne, per gli ottavi di finale dello slam di tennis dell’Australian Open che vedrà il numero 2 al mondo, Jannik Sinner, sfidare Luciano Darderi. Pronostico Sinner-Darderi 26 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Darderi 26 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Luciano Darderi, match di tennis valido per gli ottavi di finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Un altro derby azzurro dopo quello tra Sonego e Musetti all’Australian Open, questa volta però in palio ci sono i quarti di finale tra il fuoriclasse altoatesino e l’italo-argentino testa di serie numero 22 del torneo. Il due volte campione in carica a Melbourne, Jannik Sinner, è reduce da una partita lunga ed eroica contro Spizzirri in cui se l’è veramente vista brutta, ma alla fine è riuscito a superare un tremendo problema di crampi dopo aver recuperato un set di svantaggio (4-6 7-6-3 6-4 6-4).

Per Luciano Darderi invece si tratta dell’esordio assoluto al quarto turno di uno Slam, dopo aver messo a segno un upset sul numero 15 del seeding Karen Khachanov lo scorso turno in quattro set (7-6 3-6 6-3 6-4) dopo aver superato Baez e Garin nei turni iniziali a Melbourne.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Luciano Darderi?

L’incontro tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, valido per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, è in programma lunedì 26 gennaio. Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Luciano Darderi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Luciano Darderi

Non risultano precedenti tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, né a livello ATP né nei tornei minori. Quello in programma lunedì 26 gennaio all’Australian Open sarà il primo confronto in assoluto tra i due.

PRONOSTICO: OVER 29.5 GAMES @1.90 BET365

