Dopo il derby tra i due Lorenzi, in arrivo un altro derby azzurro a Melbourne, per gli ottavi di finale dello slam di tennis dell’Australian Open che vedrà il numero 2 al mondo, Jannik Sinner, sfidare Luciano Darderi. Pronostico Sinner-Darderi 26 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Darderi 26 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Luciano Darderi, match di tennis valido per gli ottavi di finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Un altro derby azzurro dopo quello tra Sonego e Musetti all’Australian Open, questa volta però in palio ci sono i quarti di finale tra il fuoriclasse altoatesino e l’italo-argentino testa di serie numero 22 del torneo. Il due volte campione in carica a Melbourne, Jannik Sinner, è reduce da una partita lunga ed eroica contro Spizzirri in cui se l’è veramente vista brutta, ma alla fine è riuscito a superare un tremendo problema di crampi dopo aver recuperato un set di svantaggio (4-6 7-6-3 6-4 6-4).

Per Luciano Darderi invece si tratta dell’esordio assoluto al quarto turno di uno Slam, dopo aver messo a segno un upset sul numero 15 del seeding Karen Khachanov lo scorso turno in quattro set (7-6 3-6 6-3 6-4) dopo aver superato Baez e Garin nei turni iniziali a Melbourne.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Luciano Darderi?

L’incontro tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, valido per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, è in programma lunedì 26 gennaio. Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Luciano Darderi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Luciano Darderi

Non risultano precedenti tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, né a livello ATP né nei tornei minori. Quello in programma lunedì 26 gennaio all’Australian Open sarà il primo confronto in assoluto tra i due.

PRONOSTICO: OVER 29.5 GAMES @1.90 BET365

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.