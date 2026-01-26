Vediamo il programma che ci attende nella notte tra lunedì e martedì a Melbourne, dove iniziano i quarti di finale del primo slam di tennis della stagione, l’Australian Open, senza azzurri in campo. Programma day 10 Australian Open.

Programma day 10 Australian Open: nessun italiano in campo

Si continua a giocare il primo slam di tennis del 2026 a Melbourne, con l’Australian Open che martedì vedrà in campo tanti big per la 10° giornata di gioco, ma nessun italiano.

Spazio ad altri interessantissimi quarti di finale, tutti in programma sulla Rod Laver Arena. Da segnalare la sfida generazionale tra Aryna Sabalenka e Iva Jovic nel femminile. Nel maschile grande attesa per il duello tra il beniamino di casa Alex de Minaur e il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

Tutti i match dell’Australian Open: order of play del 27 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 10 nella notte tra lunedì e martedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

[1] Aryna Sabalenka (BLR) – [29] Iva Jovic (USA)

non prima delle 3:30

[3] Alexander Zverev (GER) – [25] Learner Tien (USA)

dalle 9:00

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

[3] Coco Gauff (USA) – [12] Elina Svitolina (UKR) [1] Carlos Alcaraz (ESP) – [6] Alex de Minaur (AUS)

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

