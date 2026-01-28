Pronostici Tennis Australian Open 2026: il programma del day 12 (29 gennaio). Si giocano le semifinali femminili

Programma day 12 Australian Open
Pronostici Australian Open Tennis
Avatar
di
28 Gennaio 2026

Il Day 12 degli Australian Open 2026 sarà quello delle due semifinali del tabellone femminile del primo slam di tennis della stagione a Melbourne con Sabalenka-Svitolina e Pegula-Rybakina. Programma day 12 Australian Open.

Programma day 12 Australian Open: semifinali femminili

Il 29 gennaio, per il day12 dell’Australian Open 2026, è il giorno delle semifinali del torneo femminile del primo slam di tennis dell’anno. Nel 2025 l’ultimo atto a Melbourne fu la sfida tra la statunitense Madison Keys, vincitrice ma eliminata quest’anno agli ottavi dalla connazionale Jessica Pegula, e Aryna Sabalenka, ancora in corsa e a caccia del tris all’Happy Slam dopo i sigilli nel 2023 e nel 2024. La numero 1 al mondo ha eliminato la sorpresa del torneo Jovic e che nel penultimo atto affronterà Elina Svitolina, in grado di annichilire nell’ultimo match Gauff.

Dall’altra parte del tabellone la già citata Jessica Pegula, uscita vincitrice da l’ennesimo derby statunitense, sfiderà la kazaka Elena Rybakina capace di superare la testa di serie numero due Iga Swiatek.

Programma day 12 Australian Open

Programma day 12 Australian Open

Tutti I match dell’Australian Open: order of play del 29 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 12 nella notte tra mercoledì e giovedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA

Dalle 9:30

[1] Aryna Sabalenka (KAZ) – [12] Elina Svitolina (POL)

[6] Jessica Pegula (USA) – [5] Elena Rybakina (KAZ)

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic: semifinale Australian Open di tennis a Melbourne il 30 gennaio 2026
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostico Jannik Sinner-Novak Djokovic: semifinale Australian Open di tennis a Melbourne il 30 gennaio 2026
28 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: sorteggio Australian Open, tutti gli accoppiamenti degli azzurri. Cala ancora la quota per il tris di Sinner a Melbourne
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostici Tennis: sorteggio Australian Open, tutti gli accoppiamenti degli azzurri. Cala ancora la quota per il tris di Sinner a Melbourne
15 Gennaio 2026
Pronostici Tennis: anteprima Australian Open, tutto sulle scommesse del primo slam del 2026
Pronostici Australian Open Tennis
Pronostici Tennis: anteprima Australian Open, tutto sulle scommesse del primo slam del 2026
12 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.