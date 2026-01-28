Il Day 12 degli Australian Open 2026 sarà quello delle due semifinali del tabellone femminile del primo slam di tennis della stagione a Melbourne con Sabalenka-Svitolina e Pegula-Rybakina. Programma day 12 Australian Open.

Programma day 12 Australian Open: semifinali femminili

Il 29 gennaio, per il day12 dell’Australian Open 2026, è il giorno delle semifinali del torneo femminile del primo slam di tennis dell’anno. Nel 2025 l’ultimo atto a Melbourne fu la sfida tra la statunitense Madison Keys, vincitrice ma eliminata quest’anno agli ottavi dalla connazionale Jessica Pegula, e Aryna Sabalenka, ancora in corsa e a caccia del tris all’Happy Slam dopo i sigilli nel 2023 e nel 2024. La numero 1 al mondo ha eliminato la sorpresa del torneo Jovic e che nel penultimo atto affronterà Elina Svitolina, in grado di annichilire nell’ultimo match Gauff.

Dall’altra parte del tabellone la già citata Jessica Pegula, uscita vincitrice da l’ennesimo derby statunitense, sfiderà la kazaka Elena Rybakina capace di superare la testa di serie numero due Iga Swiatek.

Tutti I match dell’Australian Open: order of play del 29 gennaio 2026

Vediamo l’order of play del day 12 nella notte tra mercoledì e giovedì a Melbourne (orari italiani).

ROD LAVER ARENA

Dalle 9:30

Guida TV Tennis: dove vedere l’Australian Open 2026?

[1] Aryna Sabalenka (KAZ) – [12] Elina Svitolina (POL) [6] Jessica Pegula (USA) – [5] Elena Rybakina (KAZ)

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Il main draw prenderà il via domenica 18 gennaio con i primi match del tabellone principale.

Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

