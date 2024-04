Quote Tennis Roland Garros 2024. Il French Open, secondo slam della stagione di Tennis, è ancora lontano (si giocherà a inizio giugno), ma andiamo a vedere le quote antepost dopo la vittoria di Jannik Sinner a Miami, anche se il neo numero 2 al mondo è solo 4° in lavagna per lo slam francese su terra rossa.

Risultati ATP Miami: Sinner vince il Master 1000 in Florida

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Miami battendo in finale il bulgaro Dimitrov in due set (6-3, 6-1), dopo un’ora e dodici minuti di gioco, concedendo – e annullando – una sola palla break all’avversario. All’Hard Rock Café Stadium non c’è stata storia nell’atto finale con l’altoatesino che ha espresso un tennis di livello altissimo. Con questo successo, il 13° in 17 finali disputate nel circuito, Sinner completa il sorpasso ad Alcaraz nel ranking Atp diventando il nuovo numero 2 al mondo.

Le parole di Sinner dopo il successo: “Ringrazio il mio team, abbiamo lavorato tanto e questa è la via per crescere e migliorare. Questi risultati è bellissimo condividerli con le persone con cui lavoro e con tutti quelli che mi seguono e che stanno imparando a conoscermi. Sto cercando di ripagare l’affetto che sento mi viene donato, Questo è un grande torneo, uno dei più importanti al mondo, lo avevo sfiorato già due volte, finalmente ce l’ho fatta a vincere qui a Miami. Sono orgoglioso di questo risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il prosieguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni: era la terza volta qui e sono stato capace di affrontare tutto al meglio, anche fuori dal campo. Cerco sempre di crescere, migliorare e godermi il momento. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso.Io normalmente ci metto un po’ di tempo a trovare il mio ritmo, ma vedremo come andrà”.

Quote Tennis Roland Garros 2024: Jannik solo 4° in lavagna

Il prossimo slam, il 2° della stagione 2024 di Tennis sarà il French Open, e si giocherà sulla terra rossa che rilancia le ambizioni di Carlos Alcaraz @2.40, che sarà l’uomo da battere, con Novak Djokovic @3.25 primo avversario. Jannik Sinner @5.50 è solo al quarto posto in lavagna, dietro anche a Rafael Nadal @5.00, che sul rosso e al Roland Garros ha fatto la storia in passato, ma ovviamente i tempi sono ben diversi.

In seconda fascia troviamo Holger Rune @9.00 volte la posta poi, con Daniil Medvedev @15.00, si sale in doppia cifra, con Casper Ruud, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas tutti @17.00. Attenzione a Lorenzo Musetti @34 che apre i giocatori in tera fascia, davanti ad Andrey Rublev @41.00 e a Borna Coric, Felix Auger Aliassime e Francisco Cerundolo tutti e tre @67.00 volte la posta.

Quote Tennis Roland Garros 2024: la situazione nel femminile

Nel femminile non ci sono novità, in testa alle lavagne c’è sempre lei, Iga Swiatek @2.10 su Aryna Sabalenka @5.00 poi arriva Coco Gauff @9.00 volte la posta. In seconda fascia troviamo Elena Rybakina @13, Mirra Andrea @15.00 e Simona Halep @17.00. Poco più staccate Ons Jabeur e Carolina Muchhova entrambe @21.00.

Al momento l’unica italiana è Martina Trevisan @101.00 che chiude la lavagna assieme a Clara Tauson, Jule Niemeier e Donna Vekic.

