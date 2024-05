Pronostico Zverev-Nadal 27 maggio 2024. Un primo turno al Roland Garros di Tennis davvero da far tremare i polsi con Alexander Zverev-Rafa Nadal. Vediamo analisi, quote e i consigli dei nostri esperti per questo match di Tennis, French Open 2024.

Pronostico Zverev-Nadal 27 maggio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Un primo turno incredibile al Roland Garros, il French Open 2024 di Tennis che parte davvero forte, con un match spettacolare. In campo Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia a Roma.

Dall’altra parte c’è il re del Roland Garros, Rafa Nadal, che non ha bisogno di tante presentazioni visto che ha vinto il French Open 14 volte! A Roma però il maiorchino si è fermato al secondo turno contro Hurkacz. I due giocatori si sono incrociati 10 volte, con Nadal avanti 7-3. Curiosamente l’ultimo precedente è del 2022, sempre a Parigi, con vittoria di Rafa per ritiro del tedesco alle semifinali.

Pronostico Zverev-Nadal 27 maggio 2024: le migliori quote

La comparazione delle migliori quote italiane su questo match di Tennis per il French Open:

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Rafa Nadal

In questo audio le idee di Brian, il nostro esperto di Tennis, per le scommesse su questo spettacolare primo turno al Roland Garros.

