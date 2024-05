Pronostico Carballes Baena-Lestienne 28 maggio 2024. Martedì mattina al French Open va in scena questo primo turno del French Open. Analisi, quote e consigli per le scommesse dal Roland Garros.

Pronostico Carballes Baena-Lestienne 28 maggio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Abbiamo analizzato questo primo turno al Roland Garros, il French Open 2024 di Tennis, in campo non prima delle ore 11:00 di martedì 28 maggio. Roberto Carballes Baena (#63 al mondo) è uscito al secondo turno a Ginevra per mano di Baez. Tolta la finale persa contro Berrettini in Marocco, Carballes Baena non ha mai avuto grandi acuti in questa stagione su terra rossa, anche nei tornei di casa di Madrid e Barcellona.

Questo sarà il torneo di casa di Constant Lestienne (#91) che dopo due primi turni non superati a Bordeaux e Lione, cercherà di spuntarla nello slam più atteso sulla terra rossa parigina. I due tennisti si sono affrontati 2 volte, nel 2016 con vittoria dello spagnolo a Bordeaux, ma anche in questa stagione, lo scorso marzo a Phoenix, con vittoria per ritiro di Lestienne.

Pronostico Carballes Baena-Lestienne 28 maggio 2024: le migliori quote

La comparazione delle migliori quote italiane su questo match di Tennis per il French Open:

Le nostre scommesse su Roberto Carballes Baena-Constant Lestienne

In questo audio le idee di Brian, il nostro esperto di Tennis, per le scommesse sul primo turno al Roland Garros.

