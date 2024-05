Pronostici Roland Garros 31 maggio 2024. Continua il French Open a Parigi, vediamo i risultati dei primi match e le sfide che ci attendono per il terzo turno, in particolare Lorenzo Musetti che incrocerà le racchette con Novak Djokovic.

Pronostici Roland Garros 31 maggio 2024: il tabellone maschile

Come è iniziato il Roland Garros 2024, secondo slam stagionale di tennis, con le scommesse? Abbastanza bene, abbiamo aspettato un pò nei primi e secondi turni rimandati dalla pioggia, le prime giocate a bilancio vanno abbastanza bene, nonostante le delusioni di Sonego e Fognini di cui parliamo a breve, andando a vedere velocemente i risultati degli ultimi match conclusi.

Avanti Lorenzo Musetti che ha battuto l’idolo di casa Monfils in tre set con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-4. Ad attendere l’azzurro al terzo turno, però, ora c’è Novak Djokovic. Il numero uno al mondo ha faticato solo nel primo set, superando Carballes-Baena con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-2 in due ore e sei minuti di gioco. Sarà il sesto scontro diretto tra i due, con il bilancio che recita 4-1 per il serbo, capace di vincere anche l’unico precedente nello Slam parigino, nel 2021, per ritiro dell’azzurro dopo aver perso i primi due set. Servirà un’impresa al numero due d’Italia, offerto @5.50, mentre il successo di Nole si prende @1.14. Per il risultato esatto in pole il 3-0 per Djokovic @1,93, sale @18 il terzo successo di Musetti nel torneo senza concedere set mentre un match combattuto in cinque set vale @4,60 volte la posta.

Avanza al terzo turno anche Matteo Arnaldi che, sempre con il punteggio di 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) supera l’altro francese Muller in due ore e ventinove minuti. Ora, però, gli servirà un’impresa per superare il numero 6 del ranking ATP, ovvero il russo Andrey Rublev.

Al terzo turno ci sarà anche Jannik Sinner, che se la vedrà con il russo Kotov, già battuto a Madrid in due set nel mese di aprile, dopo aver eliminato rispettivamente l’americano Eubanks e il transalpino Gasquet.

Sfiora l’impresa Flavio Cobolli, che viene eliminato da Holger Rune al tie-break del quinto set dopo aver rimontato da 2-0 a 2-2 e dopo essere stato in vantaggio per 6-2 nel mini-parziale decisivo.

Torna a casa anche Fabio Fognini, sconfitto 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) dallo statunitense Paul in un’ora e mezza. Niente da fare nemmeno per Luciano Darderi contro Griekspoor: vince l’olandese, in poco più di due ore, con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-3.

Out anche Lorenzo Sonego che, dopo quasi tre ore e mezza di gioco, deve cedere al cinese Zhang per 3-1 (7-5, 3-6, 6-1, 6-4). Occasione mancata per Giulio Zeppieri che, dopo essere stato in vantaggio di 2 set, cede all’australiano Kokkinakis dopo quasi quattro ore di partita.

Tra gli altri avanzano al terzo turno anche Alex Zverev (3-0 su Goffin con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2) e Daniil Medvedev, che ha eliminato il serbo Kecmanovic. Ok anche Dimitrov (in tre set contro l’ungherese Marozsan) e Hurkacz (3-1 contro lo statunitense Nakashima). Avanza Korda, che si impone per 6-4, 6-4, 1-6, 6-3 contro il coreano Kwon e ora troverà Carlos Alcaraz (3-1 contro l’olandese de Jong).

Pronostici Roland Garros 31 maggio 2024: il tabellone femminile

Nel tabellone femminile del French Open 2024 di tennis, nessun problema per Elisabetta Cocciaretto, che batte in due set (6-1 6-4) la spagnola Cristina Bucsa. Ora, al terzo turno dovrà vedersela con la russa Samsonova, mai affrontata prima.

Avanti anche Jasmine Paolini, che in un’ora e quarantacinque minuti batte la statunitense Baptiste con il punteggio di 6-4, 7-6(6). L’azzurra, numero 15 del ranking WTA, se la vedrà ora con la canadese Andreescu (n. 228). Saluta Parigi, invece, Sara Errani, che si arrende in due set (6-2, 7-5) alla statunitense Navarro.

Per il resto, poche sorprese, con Aryna Sabalenka che supera 2-0 la giapponese Uchijima, con un doppio 6-2, e raggiunge così al terzo turno la spagnola Badosa. Avanti anche Elena Rybakina, che piega l’olandese Rus 6-3 6-4 e ora affronterà la belga Mertens.

Strada in discesa anche per le ucraine Svitolina e Yastremska: la prima supera la francese Parry (6-4 7-6) e trova al prossimo turno la rumena Bogdan; mentre la seconda travolge letteralmente la cinese Wang in meno di un’ora di gioco (6-2, 6-0), ma ora dovrà vedersela con la numero 3 del ranking Coco Gauff (6-3, 6-4 alla Zidansek). Con un doppio 6-2, Anastasia Potapova supera la svizzera Golubic e trova sul suo cammino la cinese Wang Xin, che a sua volta ha eliminato la bulgara Tomova (7-5, 5-7, 6-1). Iga Swiatek, numero uno del ranking, non dovrebbe avere problemi al prossimo turno contro la ceca Marie Bouzkova.

Aggiornamento quote antepost

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per il French Open maschile e femminile. Il bis di Novak Djokovic a Parigi è offerto @5.00, al terzo posto in lavagna dietro il favorito Carlos Alcaraz, visto campione @3,25 e Jannik Sinner, con il bis dell’azzurro reduce dal titolo dell’Australian Open fissato @4,00.