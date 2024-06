Pronostico Fritz-Ruud 3 giugno 2024. In questo articolo vediamo analisi, comparazione delle migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sugli ottavi di finale del French Open maschile. Ecco i nostri pronostici quotidiani e gratuiti sul Roland Garros di Tennis.

Pronostico Fritz-Ruud 3 giugno 2024: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo l’analisi di questo match valido per gli Ottavi di finale del French Open 2024, il Roland Garros. Taylor Fritz (#12 al mondo) nei primi tre match ha sempre concesso almeno un set agli avversari, compreso il difficile ultimo turno in cui ha piegato Kokkinakis solo al 5°.

Casper Ruud (#7) il 3-2 lo aveva fatto il turno precedente contro Davidovich Fokina, ma ai sedicesimi ha avuto un passaggio più tranquillo nel 3-1 con cui ha battuto l’argentino Etcheverry. I giocatori si sono sfidati 2 volte nel 2022 e nel 2023, sempre sul cemento, e sempre con vittoria del norvegese.

Pronostico Fritz-Ruud 3 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match valido per gli ottavi di finale del French Open 2024 maschile:

Le nostre scommesse su Taylor Fritz-Casper Ruud

In questo audio le idee del nostro esperto sulle scommesse di Tennis, Brian, che per questo match ci propone una giocata in singola a quota @1.80.

