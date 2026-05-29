Le quote sono nettamente contro Matteo Arnaldi che però arriva da una convincente vittoria su Tsitsipas e potrà giocarsela al 3° turno del French Open, slam di tennis, contro Raphael Collignon che a sua volta ha messo a segno un upset sorprendente lo scorso turno al Roland Garros, superando la testa di serie Shelton. Pronostico Arnaldi-Collignon 30 maggio 2026.
Pronostico Arnaldi-Collignon 30 maggio 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Raphael Collignon match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.
Matteo Arnaldi ha dimostrato una tenuta mentale e fisica straordinaria sul mattone tritato parigino, superando brillantemente indici di difficoltà elevati come nello scorso turno, quando ha letteralmente dominato e sconfitto Stefanos Tsitsipas in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. L’azzurro punta a sfruttare le sue doti da incontrista e la pesantezza dei suoi colpi da fondo campo per muovere il rivale
Raphael Collignon è la vera e propria sorpresa della settimana dopo aver strappato il pass per il terzo turno firmando un incredibile successo per 3-0 contro la testa di serie Ben Shelton, confermando un ottimo stato di forma complessivo. Il belga è un giocatore solido e in fiducia, vive di entusiasmo ed è un osso duro nei lunghi scambi.
Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Raphael Collignon?
Il match tra Matteo Arnaldi e Raphael Collignon, valido per il terzo turno del Roland Garros si giocherà sabato 30 maggio 2026 a partire dalle ore 11:00 e sarà visibile sui canali lineari Eurosport 1 o Eurosport 2, oltre a Discovery+ ed HBO Max.
Migliori quote per Matteo Arnaldi-Raphael Collignon
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
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Matteo Arnaldi-Raphael Collignon
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30/05/2026
22:00
|Bookmaker
|1
|2
|2.60
|1.50
|2.63
|1.50
|2.55
|1.47
|2.65
|1.47
|2.55
|1.49
Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Raphael Collignon
Non ci sono precedenti ufficiali nel circuito maggiore ATP tra Arnaldi e Collignon. Il belga ha incrociato le racchette con il tennis italiano di recente solo a marzo nel torneo di Miami, battendo l’altro azzurro Flavio Cobolli. Proviamo un altro match combattuto e da Over.
PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.72
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