Le quote sono nettamente contro Matteo Arnaldi che però arriva da una convincente vittoria su Tsitsipas e potrà giocarsela al 3° turno del French Open, slam di tennis, contro Raphael Collignon che a sua volta ha messo a segno un upset sorprendente lo scorso turno al Roland Garros, superando la testa di serie Shelton. Pronostico Arnaldi-Collignon 30 maggio 2026.

Pronostico Arnaldi-Collignon 30 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Raphael Collignon match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Matteo Arnaldi ha dimostrato una tenuta mentale e fisica straordinaria sul mattone tritato parigino, superando brillantemente indici di difficoltà elevati come nello scorso turno, quando ha letteralmente dominato e sconfitto Stefanos Tsitsipas in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. L’azzurro punta a sfruttare le sue doti da incontrista e la pesantezza dei suoi colpi da fondo campo per muovere il rivale

Raphael Collignon è la vera e propria sorpresa della settimana dopo aver strappato il pass per il terzo turno firmando un incredibile successo per 3-0 contro la testa di serie Ben Shelton, confermando un ottimo stato di forma complessivo. Il belga è un giocatore solido e in fiducia, vive di entusiasmo ed è un osso duro nei lunghi scambi.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Raphael Collignon?

Il match tra Matteo Arnaldi e Raphael Collignon, valido per il terzo turno del Roland Garros si giocherà sabato 30 maggio 2026 a partire dalle ore 11:00 e sarà visibile sui canali lineari Eurosport 1 o Eurosport 2, oltre a Discovery+ ed HBO Max.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Raphael Collignon

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Raphael Collignon

Non ci sono precedenti ufficiali nel circuito maggiore ATP tra Arnaldi e Collignon. Il belga ha incrociato le racchette con il tennis italiano di recente solo a marzo nel torneo di Miami, battendo l’altro azzurro Flavio Cobolli. Proviamo un altro match combattuto e da Over.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.72

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.