Matteo Berrettini avanza allo slam di tennis del French Open di Parigi e al 3° turno se la vedrà con un giocatore a proprio agio sulla terra, Francisco Comesana, che lo scorso turno al Roland Garros ha già superato un altro italiano in forma in questo periodo, Darderi. Pronostico Berrettini-Comesana 30 maggio 2026.

Pronostico Berrettini-Comesana 30 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Francisco Comesana match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Matteo Berrettini si è qualificato per i sedicesimi di finale dominando in tre set sul campo centrale Philippe-Chatrier il beniamino di casa Arthur Rinderknech, sconfitto con un netto 6-4, 6-4, 6-4. L’azzurro sembra aver ritrovato una forma fisica invidiabile e grande fluidità nei colpi. Sul mattone tritato parigino sta mettendo in mostra una versione solidissima al servizio

Francisco Comesana ha strappato il pass per il terzo turno vincendo un’autentica battaglia di oltre quattro ore contro la testa di serie numero 14, l’altro azzurro Luciano Darderi, piegato al quinto set per 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4. L’argentino è un classico specialista della terra battuta, dotato di enorme combattività, è un giocatore estremamente regolare che tende a sbagliare pochissimo e a prolungare gli scambi, cercando di logorare la resistenza fisica dei suoi avversari.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Matteo Berrettini-Francisco Comesana?

Il match del terzo turno del Roland Garros si disputerà sabato 30 maggio 2026, con orario stimato a partire dalle 11:00 e sarà visibile sui canali lineari Eurosport 1 o Eurosport 2, oltre a Discovery+ ed HBO Max.

Migliori quote per Matteo Matteo Berrettini-Francisco Comesana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Francisco Comesana

Non ci sono precedenti ufficiali nel circuito ATP tra i due tennisti, si tratta del primissimo scontro diretto in carriera tra il tennista romano e l’argentino. Berrettini è nettamente favorito, forse anche un pò troppo vedendo la combattività di Comesana che ha già superato un altro azzurro lo scorso turno, Darderi, in un match tirato.

PRONOSTICO: COMESANA +4.5 GAMES @1.80

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