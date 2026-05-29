Dopo la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, continua il French Open degli azzurri e sabato scende in campo, per il 3° turno del Roland Garros, un Flavio Cobolli apparso in forma, che se la vedrà con Learner Tien. Pronostico Cobolli-Tien 30 maggio 2026.

Pronostico Cobolli-Tien 30 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Learner Tien match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Flavio Cobolli ha liquidato in scioltezza e in soli tre set il cinese Yibing Wu nei trentaduesimi di finale, imponendosi con un triplo 6-4, 6-4, 6-4. L’azzurro attraversa il miglior momento della carriera, forte di una straordinaria maturazione mentale e fisica che lo ha portato stabilmente a ridosso migliori al mondo. Sulla terra battuta sa essere devastante con le sue accelerazioni da fondo e parte ampiamente favorito per il passaggio del turno.

Learner Tien ha strappato il pass per il terzo turno sopravvivendo a un’autentica battaglia di quasi quattro ore contro l’argentino Facundo Díaz Acosta, sconfitto al set decisivo. Il giovane statunitense è un tennista mancino molto regolare e dotato di un’ottima intelligenza tattica anche se il suo meglio non lo esprime di certo su questa superficie.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Learner Tien?

Il match del terzo turno del Roland Garros tra Coblli e Tien si giocherà sabato 30 maggio 2026 a partire dalle ore 11:00 e sarà visibile sui canali lineari Eurosport 1 o Eurosport 2, oltre a Discovery+ ed HBO Max.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Learner Tien

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Learner Tien

Tien ha dimostrato una grandissima tenuta fisica vincendo una maratona estenuante al turno precedente che potrebbe pagare in questo match contro Cobolli che su terra rossa è migliore. Esiste 1 precedente ufficiale nel circuito ATP, a Pechino nel 2025, ottavi di finale, con netto di 6-3, 6-2 di Tien su Cobolli ma questa sfida a Parigi rappresenta il loro primo scontro diretto in assoluto sulla terra battuta.

PRONOSTICO: COBOLLI -3.5 GAMES @1.80

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