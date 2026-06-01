Continua il French Open di Tennis e nonostante l’eliminazione di Sinner, l’Italia sogna ancora in grande con Cobolli, Berrettini e anche Matteo Arnaldi in campo lunedì primo giugno, e proprio su quest’ultimio ci concentriamo nello scontro degli ottavi di finale del Roland Garros contro Frances Tiafoe. Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026.

Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Matteo Arnaldi, numero 104 al mondo, continua la sua corsa al Roland Garros dove si è spinto fino agli ottavi di finale dopo aver superato Tallon Griekspoor al primo turno, in rimonta, nell’unico turno in cui il ligure è apparso in difficoltà visto che poi ha imposto il suo gioco su Stefanos Tsitsipas e Raphael Collignon nei turni successivi.

Di fronte Frances Tiafoe, giocatore ormai abituato ai grandi palcoscenici e alle fasi avanzate degli Slam. Il 28enne numero 22 del ranking ATP non ha avuto un percorso semplice in questa prima fase del French Open. Gli incontri con Eliot Spizzirri, Hubert Hurkacz e Jaime Faria sono state battaglie, lunghe ed estenuanti che potrebbero lasciare uno spiraglio ad Arnaldi.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe?

Matteo Arnaldi affronterà Frances Tiafoe nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione. L’incontro si giocherà lunedì primo giugno, sul campo Suzanne Lenglen nel tardo pomeriggio/serata parigina. Le partite del French Open 2026 sono trasmesse in diretta su Eurosport, attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in streaming su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che garantiranno la copertura completa di tutti i campi. L’evento sarà visibile anche tramite DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe

Due confronti, una vittoria a testa. Big Foe ha trionfato a Wimbledon nel 2024 (6-7 2-6 6-1 6-3 6-3), Matteo gli ha reso il favore al Masters 1000 di Madrid nel 2025 (6-3 7-5). Quote in equilibrio come abbiamo visto, con alcuni bookmakers che vedono leggermente avanti Tiafoe, e altri che al contrario danno avanti Arnaldi, ma parliamo di un distacco minimo. Noi, a malincuore, giochiamo contro il ligure.

PRONOSTICO: VITTORIA TIAFOE @1.91

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