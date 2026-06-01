Pronostico Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe: analisi, quote e scommesse ottavi di finale Roland Garros del 01-06-2026

Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Avatar
di
1 Giugno 2026

Continua il French Open di Tennis e nonostante l’eliminazione di Sinner, l’Italia sogna ancora in grande con Cobolli, Berrettini e anche Matteo Arnaldi in campo lunedì primo giugno, e proprio su quest’ultimio ci concentriamo nello scontro degli ottavi di finale del Roland Garros contro Frances Tiafoe. Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026.

Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Matteo Arnaldi, numero 104 al mondo, continua la sua corsa al Roland Garros dove si è spinto fino agli ottavi di finale dopo aver superato Tallon Griekspoor al primo turno, in rimonta, nell’unico turno in cui il ligure è apparso in difficoltà visto che poi ha imposto il suo gioco su Stefanos Tsitsipas e Raphael Collignon nei turni successivi.

Di fronte Frances Tiafoe, giocatore ormai abituato ai grandi palcoscenici e alle fasi avanzate degli Slam. Il 28enne numero 22 del ranking ATP non ha avuto un percorso semplice in questa prima fase del French Open. Gli incontri con Eliot Spizzirri, Hubert Hurkacz e Jaime Faria sono state battaglie, lunghe ed estenuanti che potrebbero lasciare uno spiraglio ad Arnaldi.

Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026

Pronostico Arnaldi-Tiafoe 1 giugno 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe?

Matteo Arnaldi affronterà Frances Tiafoe nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione. L’incontro si giocherà lunedì primo giugno, sul campo Suzanne Lenglen nel tardo pomeriggio/serata parigina. Le partite del French Open 2026 sono trasmesse in diretta su Eurosport, attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in streaming su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che garantiranno la copertura completa di tutti i campi. L’evento sarà visibile anche tramite DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe
01/06/2026
22:00
Bookmaker12
1.871.90
1.911.91
1.901.87
1.871.90
1.911.90

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe

Due confronti, una vittoria a testa. Big Foe ha trionfato a Wimbledon nel 2024 (6-7 2-6 6-1 6-3 6-3), Matteo gli ha reso il favore al Masters 1000 di Madrid nel 2025 (6-3 7-5). Quote in equilibrio come abbiamo visto, con alcuni bookmakers che vedono leggermente avanti Tiafoe, e altri che al contrario danno avanti Arnaldi, ma parliamo di un distacco minimo. Noi, a malincuore, giochiamo contro il ligure.

PRONOSTICO: VITTORIA TIAFOE @1.91

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostico Rafael Jodar-Alexander Zverev: analisi e scommesse slam Tennis, quarti di finale Roland Garros del 02-06-2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Pronostico Rafael Jodar-Alexander Zverev: analisi e scommesse slam Tennis, quarti di finale Roland Garros del 02-06-2026
1 Giugno 2026
Pronostico Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime: quarti di finale Roland Garros del 3 giugno 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
Pronostico Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime: quarti di finale Roland Garros del 3 giugno 2026
1 Giugno 2026
Pronostici Tennis: sorteggio Roland Garros 2026, i primi turni e il cammino degli azzurri. Sinner favorito, inizia contro Tabur
Pronostici Roland Garros Tennis
Pronostici Tennis: sorteggio Roland Garros 2026, i primi turni e il cammino degli azzurri. Sinner favorito, inizia contro Tabur
22 Maggio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.