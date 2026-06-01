Pronostico Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime: quarti di finale Roland Garros del 3 giugno 2026

Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026
Pronostici Roland Garros Tennis
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1 Giugno 2026

Continua lo slam di tennis sulla terra rossa di Parigi per il French Open 2026 e ai quarti di finale il romano Flavio Cobolli sfida Felix Auger-Aliassime per sognare la semifinale al Roland Garros, anche se il canadese apre favorito in quota. Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026.

Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Flavio Cobolli è uno dei protagonisti di questo Roland Garros. L’azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, si è spinto fino ai quarti di finale dopo aver superato Andrea Pellegrino nel derby italiano al primo turno, il cinese Wu e i talentuosi statunitensi Learner Tien e Zachary Svadja.

Ai quarti di finale del French Open c’è il numero 6 del ranking Felix Auger-Aliassime, già due volte tra i primi quattro in una prova dello Slam (US Open 2021, 2025). Auger Aliassime è partito lento, vincendo solo al 5° set nel primo turno contro Altmaier, per poi battere in 4 set prima Burruchaga poi Nakashima. Agli ottavi le cose sono andate meglio con un netto 3-0 da 6-3 7-5 6-1 contro Tabilo.

Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026

Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime?

Flavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime nel match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione. L’incontro si giocherà mercoledì tre giugno sul Philippe Chatrier, l’orario non è ancora stato comunicato. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport, oltre a Discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il secondo Slam stagionale 

Le migliori quote per Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime
03/06/2026
22:00
Bookmaker12
2.451.55
2.451.58
2.401.60
2.451.55
2.451.55

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime

I precedenti sono tutti dalla parte di Cobolli che ha sempre battuto il canadese in 3 precedenti, anche se questo è il primo scontro su terra battuta visto che gli altri match si erano giocati tutti sul cemento, compreso lo scontro più recente dello scorso anno alla Hopman Cup con 2-1 del romano.

PRONOSTICO: OVER 2.5 SET @1.50

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