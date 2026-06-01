Continua lo slam di tennis sulla terra rossa di Parigi per il French Open 2026 e ai quarti di finale il romano Flavio Cobolli sfida Felix Auger-Aliassime per sognare la semifinale al Roland Garros, anche se il canadese apre favorito in quota. Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026.

Pronostico Cobolli-Auger Aliassime 3 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Flavio Cobolli è uno dei protagonisti di questo Roland Garros. L’azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, si è spinto fino ai quarti di finale dopo aver superato Andrea Pellegrino nel derby italiano al primo turno, il cinese Wu e i talentuosi statunitensi Learner Tien e Zachary Svadja.

Ai quarti di finale del French Open c’è il numero 6 del ranking Felix Auger-Aliassime, già due volte tra i primi quattro in una prova dello Slam (US Open 2021, 2025). Auger Aliassime è partito lento, vincendo solo al 5° set nel primo turno contro Altmaier, per poi battere in 4 set prima Burruchaga poi Nakashima. Agli ottavi le cose sono andate meglio con un netto 3-0 da 6-3 7-5 6-1 contro Tabilo.

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime?

Flavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime nel match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione. L’incontro si giocherà mercoledì tre giugno sul Philippe Chatrier, l’orario non è ancora stato comunicato. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport, oltre a Discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il secondo Slam stagionale

Le migliori quote per Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Felix Auger Aliassime

I precedenti sono tutti dalla parte di Cobolli che ha sempre battuto il canadese in 3 precedenti, anche se questo è il primo scontro su terra battuta visto che gli altri match si erano giocati tutti sul cemento, compreso lo scontro più recente dello scorso anno alla Hopman Cup con 2-1 del romano.

PRONOSTICO: OVER 2.5 SET @1.50

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.