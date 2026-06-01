Martedì 2 giugno iniziano i quarti di finale dello slam di tennis parigino, il French Open, con Alexander Zverev che ha una grande opportunità di vincere il Roland Garros, ma dovrà pensare al giovane iberico in ascesa, Rafael Jodar. Pronostico Jodar-Zverev 2 giugno 2026.

Pronostico Jodar-Zverev 2 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Rafael Jodar-Alexander Zverev match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Il giovane madrileno sta vivendo un torneo da sogno al suo debutto assoluto nel main draw dello Slam parigino. Rafael Jodar mostrato una tenuta mentale e fisica fuori dal comune superando Aleksandar Kovacevic per 6-1, 6-0, 6-4 al primo turno, e continuando con i successi su James Duckworth per 6-1, 6-7, 6-4, 7-5 e su Alex Michelsen per 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3. Agli ottavi lo spagnolo ha avuto la meglio su Pablo Carreño Busta per 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, in un match epico con grande rimonta di Jodar da sotto 2 set.

Alexander Zverev si presenta ai quarti in ottima forma atletica e sa di avere una chance quasi unica per vincere questo slam. Dopo le nette vittorie nei primi turni, senza concedere set contro Benjamin Bonzi per 6-3, 6-4, 6-2 e Tomas Machac per 6-4, 6-2, 6-2, al terzo turno il tedesco è stato maggiormente impegnato da Quentin Halys, comunque battuto in 4 set per 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 mentre agli ottavi Sasha è tornato a dominare con un netto 3-0 su Jesper de Jong in cui ha dominato al servizio con l’81% di punti vinti sulla prima.

Guida TV Tennis: dove vedere Rafael Jodar-Alexander Zverev?

Le partite del French Open 2026 sono trasmesse in diretta su Eurosport, attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in streaming su Discovery+ e HBO Max, piattaforme che garantiranno la copertura completa di tutti i campi. L’evento sarà visibile anche tramite DAZN, TIMvision e Prime Video Channels per gli utenti abbonati.

Migliori quote per Rafael Jodar-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Rafael Jodar-Alexander Zverev

Duello inedito tra due tennisti divisi da nove anni di età, motivo per cui il 29enne tedesco proverà a far pesare la superiore esperienza contro il giovane iberico, per la prima volta ai quarti in un torneo dello Slam. Nonostante l’enorme pressione sulle spalle di Sascha, che con l’out di Sinner ha una possibilità forse irripetibile di aggiudicarsi finalmente uno Slam, esprimiamo la nostra preferenza per il n. 3 della classifica ATP anche se la quota regala davvero poco e pensiamo che Jodar si giocherà le sue chance, e forse Over games totali è la scelta migliore qui. Jódar ha comunque accumulato molte ore in campo a causa dei match contro Michelsen e Carreño Busta e Zverev sta servendo benissimo, oltre ad avere più esperienza.

PRONOSTICO: OVER 35.5 GAMES @1.70

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.