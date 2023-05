Per i pronostici tennis, domani 23 maggio 2023, andrà in scena il match fra Franco Agamenone, tennista argentino naturalizzato italiano e Facundo Diaz Acosta, match valido per l’acceso al secondo turno di qualificazione del torneo di tennis Roland Garros 2023. Pronostici Roland Garros 2023: Franco Agamenone-Facundo Diaz Acosta, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico dei nostri esperti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Franco Agamenone si presenta a questo incontro dopo aver ottenuto delle prestazioni molto altalenanti. E’ reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate, dove non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis.

Dall’altra parte del campo, il tennista argentino, Facendo Diaz Acosta, arriva a questa partita con 2 tornei vinti e nessuna partita persa nelle ultime 8 giocate. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Facendo Diaz Acosta, offerta a quota 1.40 su Starcasinò e a quota 1.43 su Sisal, mentre il successo di Franco Agamenone, è pagato a quota 3.20.

Pronostici Roland Garros 2023: Franco Agamenone-Facundo Diaz Acosta

Giocare una qualificazione al Roland Garros per molti tennisti è la partita più importante dell’anno,sia per importanza tennistica che per montepremi. Questo scontro se si fosse giocato qualche tempo fa dove entrambi erano al 100% sicuramente ci sarebbe stata più partita.

In questo momento purtroppo il divario è troppo evidente e l’ago della bilancia pende tantissimo dalla parte dell’argentino. Pronostico: decidiamo dunque di puntare sula vittoria per 2-0 di Diaz Acosta con una quota circa 2.20.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.