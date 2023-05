Per i pronostici di tennis, domani 24 maggio va in scena il match tra Santiago Rodriguez Taverna e Giulio Zeppieri, valido per l’acceso al terzo turno di qualificazione del Roland Garros 2023. Pronostici tennis: Santiago Rodriguez Taverna-Giulio Zeppieri Roland Garros 2023, scopri lo stato di forma dei due tennis e le quote offerte dai bookmaker per le tue scommesse.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Santiago Rodriguez Taverna, si presenta a questa match di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2023, dopo una partita lottata e vinta al tiè break del terzo 10-8 contro Sousa. L’argentino pur non giocando il suo miglior tennis è riuscito a portare a casa il match grazie a qualche disattenzione del giocatore portoghese.

Giulio Zeppieri, invece è reduce da una partita vinta con un netto 2-0 ai danni di Basilashivili, che sicuramente non è nel suo miglior periodo della carriera. I due giocatori si sono affrontati 3 volte e conduce Zeppieri 2-1.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Giulio Zeppieri, offerta a quota 1.40 su Starcasinò e a quota 1.43 su Sisal, mentre il successo di Santiago Rodriguez Taverna, è pagato a quota 3.35.

Pronostici tennis: Santiago Rodriguez Taverna-Giulio Zeppieri

Dopo aver analizzato la partita, lo staff di Bet Italia Web, crede che Giulio Zeppieri abbia sicuramente la partita in tasca, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Santiago Rodriguez Taverna però è un giocatore molto ostico da affrontare sopratutto per l’atteggiamento che esprime in campo. Pronostico Tennis: decidiamo di puntare sula vittoria di Zeppieri in due set a quota 2.20.

