Per i pronostici tennis di oggi 29 maggio 2023, vi proponiano il match fra Carlos Alcaraz e il nostro Flavio Cobolli, partita valida per l’acceso al secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2023. Pronostici Tennis Roland Garros: Carlos Alcaraz-Flavio Cobolli del 29/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per le scommesse e lo stato di forma dei due tennisti, oltre al pronostico dei nostri esperti.

Lo stato di forma dei due tennisti prima del match

Carlos Alcaraz, sta impressionando per il suo gioco sempre di più, ed è reduce da un grandissimo inizio di stagione 2023. Il tennista spagnolo ha vinto tanti tornei e pare essere quasi imbattibile su questa superficie.

Dall’altra parte del campo troviamo un Flavio Cobolli che ha vinto le qualificazioni in modo eccellente ed è approdato al tabellone principale.

Al primo turno ha sconfitto Erhard 2-1, per poi batter Klein e Lokili, giocando due grandissime partite. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono nettamente favorita la vittoria di Carlos Alcaraz, offerta a quota 1.05 su Starcasinò e a quota 1.05 su Sisal, mentre il successo di Flavio Cobolli, è pagata a quota 19.

Pronostici Tennis Roland Garros: Carlos Alcaraz-Flavio Cobolli

Entrambi i giocatori su questa superficie sono molto esperti. Flavio Cobolli però a differenza di Carlos Alcaraz, gioca tanti Challanger poiché il suo livello ancora non è all’altezza dei grandi tornei. Attenzione però perché il tennista Romano ha dimostrato davvero di essere in palla e di trovarsi a suo agio su questa superficie.

Ricordiamo che Alcaraz a Parigi ha sempre faticato, l’anno scorso è uscito con Zverev mentre l’anno precedente con Nadal.

Non dimentichiamoci poi la sconfitta subita a Roma da Alcaraz contro Marozsan che può essere un segnale da non sottovalutare.

Decidiamo dunque di prenderci un over, perché pensiamo che comunque Flavio possa impensierire il tennista spagnolo. Il nostro pronostico è over 27.5 a quota 1.80.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.