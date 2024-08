Il successo al Master 1000 di Cincinnati riporta in auge il nome di Jannik Sinner, col numero 1 al mondo che nelle quote scavalca Djokovic (ma rimane dietro a Carlos Alcaraz) dopo la vittoria americana. Aggiornamenti Quote US Open 2024.

Aggiornamenti Quote US Open 2024: la vittoria di Cincinnati rilancia Jannik

Jannik Sinner vince il titolo a Cincinnati, quinto successo del 2024, quindicesimo in carriera (il terzo nei Master 1000). Ora, per l’attuale numero uno del ranking, il sogno si chiama US Open, per quello che sarebbe il secondo Slam dell’anno dopo la prima volta in Australia a gennaio.

Per i bookmaker la missione è ampiamente alla portata dell’azzurro, offerto @2,75 su Sisal e @3 su Betflag, di poco dietro al favorito Carlos Alcaraz, reduce dai successi in fila al Roland Garros e Wimbledon, il cui tris è dato tra @2,25 e @2,50 mentre si gioca @3 il primo Slam stagionale di Novak Djokovic, reduce però dal trionfo olimpico a Parigi.

Più lontani invece gli altri italiani: si gioca @50 volte la posta il titolo di Matteo Berrettini, seguito a quota @100 da Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, chiamato alla conferma dopo la semifinale di Wimbledon e il bronzo alle Olimpiadi. Domani le quote potrebbero cambiare ancora dopo il sorteggio, e noi come sempre saremo presenti con i nostri articoli per segnalarvi tutte le nuove quote, e anche le previsioni ai quarti.

Aggiornamenti Quote US Open 2024: la situazione nel femminile

Novità in campo femminile per lo US Open 2024. Non c’è infatti come al solito Iga Swiatek come favorita. Questa volta la numero 1 al mondo si accoda ad Aryna Sabalenka. Qui a differenza che nel maschile, le chance per l’Italia sono davvero poche.

Il nome forte su cui punteremo è ovviamente quello di Jasmine Paolini, la grande rivelazione del 2024 tennistico che a forza di grandi risultati è salita nella top-5 del ranking mondiale WTA, grazie alla vittoria di un 1.000 e due finali Slam (oltre al oro a Parigi in doppio). A Roland Garros e a Wimbledon Paolini è stata superata rispettivamente da Iga Swiatek e Barbora Krejcicova, ma è già entrata nella storia, e raggiungere 3 finali consecutive agli Slam, su tre superfici diverse, sarebbe un impresa che finora è riuscita a sole 9 tenniste nella storia: Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sanchez, Martina Hingis, Serena e Venus Williams, Justine Henin.

