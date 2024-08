Alcaraz, Sinner e Djokovic sono i grandi favoriti, con Zverev e Medvedev che potrebbero inserirsi per la vittoria dello US Open, ultimo slam della stagione di Tennis 2024, ma in questo articolo facciamo 4 nomi di possibili sorprese a quota alta (da @41 a @67 volte la posta) per le vostre scommesse antepost sul vincitore finale a New York. Outsiders Tennis US Open 2024.

Outsiders Tennis US Open 2024: big three favoriti e contender

In questi giorni si stanno giocando i match di qualificazione dello US Open 2024, l’ultimo slam della stagione di Tennis, ma si fa anche un grande parlare del caso di presunto doping di Jannik Sinner. Intanto l’altoatesino ha vinto a Cincinnati ed è salito al 2° posto nelle lavagne dei favoriti per le vittoria finale a New York, dietro al solo Carlos Alcaraz, e superando il campione olimpico Novak Djokovic.

Oltre ai big three ci sono altri due giocatori che sono in seconda fascia, ma che non sarebbero certo delle sorprese, quindi sono dei contender. Parliamo di Alexander Zverev e di Daniil Medvedev che non possiamo mettere tra i favoriti principali, ma che potrebbero giocarsela. Oggi (giovedì) i sorteggi da cui avremo un idea migliore sui vari abbinamenti e i possibili percorsi dei favoriti, e per questo ci aggiorneremo nell’articolo di domani.

Outsiders Tennis US Open 2024: le possibili sorprese

Le vere sorprese potrebbero essere altre. Il primo che viene in mente è quello del danese Holger Rune. Il classe 2003 ha mostrato chiari segnali di ripresa nel torneo di Cincinnati, dove ha raggiunto le semifinali e fatto vedere a tratti il proprio miglior tennis. Non ci sono dubbi che nel gruppo della Next Gen lui sia uno dei riferimenti più interessanti, immediatamente alle spalle di Sinner e di Alcaraz. Se ci credete la vittoria di Rune vi ripagherebbe molto bene, in quota @41.00 volte la posta.

Il secondo tennista che merita attenzione è Ben Shelton. L’americano gioca in casa e qui è già stato semifinalista l’anno scorso a New York. Shelton sta ritrovando la giusta condizione e a Cincinnati ha espresso un buon tennis. Su una superficie descritta come molto veloce, il suo gioco offensivo potrebbe essere molto efficace in match al meglio dei cinque set. Anche qui parliamo di una quota alta @51.00.

Infine il terzo giocatore da considerare è Francis Tiafoe, arrivato fino alla Finale di Cincinnati poi persa contro Sinner. Anche lui gioca in casa, e lo statunitense sembra aver ritrovato la propria verve. Nel 2022 Tiafoe è stato semifinalista qui e potrebbe replicare diventando una mina vagante a tutti gli effetti. Anche Tiafoe si gioca @51.00 volte la posta se ci volete credere.

Un ultimo accenno, anche per scaramanzia, lo vogliamo fare su un altro tennista italiano che sta tornando ai livelli attesi, Matteo Berrettini. Il romano è molto legato a questo torneo: cinque anni fa per la prima volta in carriera raggiunse una semifinale Slam ma ha ricordi anche nel male visto che nel 2023 qui a NY subì l’ennesimo infortunio che ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Da allora Matteo ha ripreso a risalire il ranking mondiale grazie alle due affermazioni a Gstaad e a Kitzbuehel a luglio e di solito a livello Major sa esprimere il suo miglior tennis. Un successo di Berrettini ripaga @67.00 di quota antepost.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.