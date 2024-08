Sono stati sorteggiati i tabelloni dei singolari dello US Open 2024 sia maschile che femminile. Andiamo a vedere che match e che cammino attende Jannik Sinner e gli altri azzurri, ma anche i big che puntano alla vittoria dell’ultimo slam di tennis dell’anno. Sorteggio US Open 2024.

Sorteggio US Open 2024: il cammino di Jannik Sinner e i big

Sono stati sorteggiati i tabelloni principali del torneo singolare dello US Open 2024, a New York è tutto pronto per l’ultimo slam della stagione di tennis. Jannik Sinner, n°1 del mondo, si ritrova dallo stesso lato di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Sinner parte contro McDonald, poi un qualificato o Michelsen. Al terzo turno la prima testa di serie che potrebbe trovare è l’ottimo servitore cileno Nicolas Jarry. Agli ottavi il favorito è Tommy Paul. Poi eventualmente Medvedev ai quarti (contro cui ha perso a Wimbledon) e Carlos Alcaraz in semifinale. Insomma, un cammino per niente semplice sulla carta per l’alto atesino.

Novak Djokovic termina nella parte bassa del tabellone che sulla carta sembra più semplice rispetto a quella alta. Per il serbo all’esordio un qualificato, poi Tiafoe o Shelton agli ottavi. Rublev è la successiva testa di serie più alta ai quarti, prima di Zverev nell’eventuale semifinale.

Sorteggio US Open 2024: gli altri italiani

Oltre a Sinner, nella parte alta anche Sonego, Cobolli, Fognini e Arnaldi. Per Sonego esordio complicato contro la testa di serie n°14 Tommy Paul. Cobolli, da testa di serie n°31, trova il veterano australiano Duckworth. Per Fognini c’è il promettente ceco Machac, con Fabio che non gioca un match da Umago: esordio molto difficile per il ligure. Infine Matteo Arnaldi, che da testa di serie n°30 pesca la wildcard Svajda.

Nella parte bassa invece Matteo Berrettini, che sfida all’esordio lo spagnolo Ramos e potrebbe trovare al secondo turno Taylor Fritz. Lorenzo Musetti, testa di serie n°18, si ritroverà davanti il big-server Opelka. Per Luciano Darderi c’è l’argentino Baez, testa di serie n°21; infine Luca Nardi che sfiderà lo spagnolo Bautista-Agut.

I PRIMI TURNI DEGLI ITALIANI

Sinner-McDonald

Sonego-Paul

Cobolli-Duckworth

Fognini-Machac

Arnaldi-Svajda

Berrettini-Ramos

Musetti-Opelka

Darderi-Baez

Nardi-Bautista Agut

Jasmine Paolini e la situazione nel tabellone femminile

Tabellone difficile per Sinner, ma ancora più tosto per l’altra stella del tennis azzurro, questa volta al femminile, visto che il sorteggio per Jasmine Paolini è tutt’altro che semplice, con l’azzurra testa di serie n°5 che è finita nel lato di Iga Swiatek, di Elena Rybakina e anche di Jessica Pegula, fresca vinctrice a Toronto e finalista a Cincinnati. Per giunta la Paolini ritrova subito Bianca Andreescu, qui vincitrice nel 2019 e giocatrice già affrontata in un match tirato al terzo turno a Wimbledon, ma anche al Roland Garros. Sulla strada di Jasmine la canadese, un secondo turno contro Sherif (che l’ha battuta a Roma) o Karolina Pliskova (qui finalista nel 2016). Al terzo turno la prima testa di serie sarebbe Putintseva, giocatrice in grado di far cadere la Swiatek proprio a Wimbledon nonché Coco Gauff qualche giorno fa a Cincinnati. Agli ottavi Ostapenko (o magari Naomi Osaka), ai quarti Rybakina, poi appunto la Swiatek in semifinale. Se tutte rispettano il pronostico, per Jasmine è un cammino quasi proibitivo.

Parte alta in questo caso sulla carta davvero decisamente più forte, con appunto la n°1 del mondo Swiatek, poi Rybakina, Pegula, Paolini, ma anche Danielle Collins (probabilmente all’ultima apparizione allo slam di casa), Mirra Andreeva, Diana Shnaider e giocatrici come Fernandez od Ostapenko, con quest’ultima che all’esordio trova addirittura Naomi Osaka!

Va meglio teoricamente ad Aryna Sabalenka, che da testa di serie n°2 finisce in un tabellone con più incognite. La Gauff, in crisi di risultati ultimamente. La stesa Krejcikova, che dopo il titolo a Wimbledon ha fatto fatica alle Olimpiadi. La vera insidia per la bielorussa potrebbe essere l’oro olimpico Qinwen Zheng, già finalista in Australia a inizio anno su questa superfcie e potenziale avversaria della Sabalenka ai quarti di finale.

Nella parte alta anche Cocciaretto ed Errani. Per Elisabetta al primo turno c’è l’ucraina Baindl. Per la Errani la spagnola Cristina Busca. Nella parte bassa altre due azzurre. Lucia Bronzetti, che al primo turno trova la sorpresa di Wimbledon, la neozelandese Lulu Sun. Dovesse vincere avrebbe poi Aryna Sabalenka. E poi Martina Trevisan che parte con l’americana Taylor Townsend.

I PRIMI TURNI DELLE ITALIANE

Paolini-Andreescu

Cocciaretto-Baindl

Errani-Busca

Bronzetti-Sun

Trevisan-Townsend

