Inizia il tabellone principale dello US open 2024 a New York, ultimo slam della stagione di Tennis. Per la prima free pick abbiamo scelto il match tra Yoshihito Nishioka-Miomir Kecmanovic analizzato da nostro esperto, Brian. Pronostico Nishioka-Kecmanovic 26 agosto 2024.

Pronostico Nishioka-Kecmanovic 26 agosto 2024: lo stato di forma dei tennisti

Inizia il tabellone principale dello US Open 2024, ultimo slam dell’anno per il tennis, e partiamo con l’analisi e le scommesse su un match in programma questa sera, non prima delle ore 20:00, Yoshihito Nishioka-Miomir Kecmanovic.

Yoshihito Nishioka (numero #53 al mondo) si è fermato ai 16esimi di finale nell’ultimo torneo a Cincinnati, quando si è arreso dopo un match combattuto contro Hurkacz. Prima era stato eliminato al primo turno sia a Montreal che a Washington, ma non dimentichiamo che nel torneo precedente, ad Atlanta, era andato a vincere battendo Thompson in finale.

Anche Miomir Kecmanovic (#54) ha giocato l’ultimo torneo a Cincinnati dove è uscito subito al primo turno, battuto per 2-0 proprio dal giapponese, e aveva avuto poca fortuna anche al 1° turno di Montreal, al 2° di Washington e al 1° turno ad Atlanta. Parliamo di due giocatori divisi da una sola posizione nel ranking mondiale, che si sono sfidati 5 volte in carriera, 4 delle quali sul cemento. Abbiamo detto della recente vittoria di Nishioka a Cincinnati, ma prima erano arrivate 2 vittorie a testa, in match spesso molto combattuti tra questi due tennisti.

Pronostico Nishioka-Kecmanovic 26 agosto 2024; le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis valido per il primo turno del tabellone principale dello Slam ATP dello US Open 2024.

Le nostre scommesse su Yoshihito Nishioka-Miomir Kecmanovic

Il nostro esperto di pronostici sul tennis, Brian, ha scelto questo match per la prima free pick dello US Open, e nel suo canale Telegram TENNIS MASTER completamente gratuito, potete trovare altri contenuti, analisi e giocate sull’ultimo slam di tennis dell’anno.

