Tante sorprese in questo US Open, ultimo slam della stagione 2024 di Tennis,dove sono già usciti i favoriti Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ecco così che Jannik Sinner è il nuovo favorito e proprio sul match del numero 1 al mondo contro Tommy Paul il nostro Brian si è concentrato per la free pick di questo lunedì. Pronostico Sinner-Paul US Open 2024.

Pronostico Sinner-Paul US Open 2024: lo stato di forma dei tennisti

Nella notte tra lunedì e martedì si gioca Jannik Sinner-Tommy Paul a NY, match valido per gli Ottavi di Finale dello US Open 2024, ultimo slam di questa stagione di tennis.

Risultati ovviamente puntati sul nostro Jannik Sinner (#1 al mondo) che sembra non essere stato intaccato dalle polemiche sul doping, e il fatto di non aver partecipato alle Olimpiadi sembra avergli dato un vantaggio di freschezza rispetto ad Alcaraz e Djokovic che si sono giocati la finale a Parigi, e guarda caso sono usciti entrambi ben prima di quanto atteso (per stessa ammissione di Nole) mentre Jannik arriva da un doppio 3-0 allo US Open, dopo aver ripreso con la vittoria a Cincinnati.

Di fronte però attenzione al giocatore di casa Tommy Paul (#14) che sicuramente venderà cara la pelle, con buona parte del pubblico dalla propria parte. Lo statunitense ha già battuto un italiano al primo turno, Sonego, superato 3-1, poi è stato agevolato dal ritiro di Purcell (su cui stava comunque vincendo comodamente) al secondo turno, mentre nell’ultimo match che ha giocato, Paul ha superato 3-1 il canadese Diallo. I due si sono sfidati 3 volte in carriera, con 2 vittorie per Sinner e 1 per Paul. Jannik ha battuto l’avversario nel precedente più recente del 2023, per 2-0 a Toronto, che è stato anche l’unico scontro diretto sul cemento.

US Open 2024: gli aggiornamenti antepost

Come anticipato le eliminazioni precoci di Alcaraz e Djokovic lanciano Jannik Sinner come grande favorito per la vittoria finale, uno scenario che si gioca a 2,25. Sinner dovrà guardarsi sia da Daniil Medvedev, vincitore nel 2021 e finalista lo scorso anno, che da Alexander Zverev, sconfitto a sorpresa nel 2020 da Dominic Thiem quando era in vantaggio 2-0: entrambi sono offerti a 4,50.

Partono più dietro Taylor Fritz e Grigor Dimitrov il cui successo pagherebbe 12 volte la posta. Il tennista di San Diego, inoltre, vuole diventare il primo americano a vincere gli US Open dai tempi di Andy Roddick, nel 2003.

Pronostico Sinner-Paul US Open 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis valido per lo Slam ATP dello US Open 2024.

Le nostre scommesse su Jannik Winner-Tommy Paul

In questo audio le analisi e le motivazioni di Brian per la giocata principale sul match tra Sinner e Paul, l’Over Games (anche se nelle ultime ore la linea è decollata fino a 34.5, noi ci assestiamo nel mezzo sulla linea OVER 32.5 GAMES @1.71) e anche la chicca sul 3-2 nel set betting.

