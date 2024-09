Nella notte tra mercoledì e giovedì va in scena il quarto di finale più atteso all’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open. A Flushing Meadows va in scena un nuovo capitolo della sfida tra Sinner e Medvedev, per alcuni già una finale anticipata. Vediamo cosa ne pensa il nostro esperto di scommesse tennis, Brian, che ha analizzato questo importante match, con consigli per le scommesse. Pronostico Sinner-Medvedev 5 settembre 2024.

Pronostico Sinner-Medvedev 5 settembre 2024: lo stato di forma dei tennisti

Il tabellone dei quarti dello slam americano, lo US Open 2024, l’ultimo della stagione di tennis, vede dall’alto in basso questi accoppiamenti: Sinner-Medvedev, Draper-De Minaur, Fritz-Zverev, Dimitrov-Tiafoe. Qui ovviamente ci occupiamo nel dettaglio del match più interessante, che vede in campo nella notte tra il 4 e 5 settembre il numero 1 italiano, Jannik Sinner, che ha battuto agli ottavi di finale lo statunitense Tommy Paul in tre set, col punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1. Grande prova di Sinner che è riuscito a risalire la china dopo la partenza difficile con il parziale di 4-1 per Paul, giocando anche contro il pubblico del centrale di Flushing Meadows, nettamente schierato per il giocatore di casa

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfidano stanotte per un posto in semifinale. Si tratta del match numero 13, il quarto in stagione, tra i due tennisti con il russo in vantaggio per 7-5. Medvedev ha battuto Sinner in 5 set nell’ultimo precedente, ai quarti di Wimbledon in questa stagione, e proprio qui ha vinto il suo unico slam in carriera nel 2021.

Pronostico Sinner-Medvedev 5 settembre 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis valido per lo Slam ATP dello US Open 2024.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniil Medvedev

Le idee del nostro esperto sulle scommesse di Tennis, Brian, che ci da una giocata principale (Over 36.5 GAMES @1.75) e un azzardo in quota @3.20.

Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Errani-Vavassori per la storia nel Doppio Misto

Oggi vogliamo spendere due parole anche per il Doppio Misto in cui in questo incredibile 2024 del Tennis azzurro, potrebbe darci un altra gioia storica grazie al duo Errani-Vavassori. Per Sara, che ha già vinto tutti gli slam nel doppio femminile, sarebbe la ciliegina sulla torta: secondo le quote la coppia italiana è favorita a 1,57 contro gli americani Taylor Townsend e Donald Young, offerti vincitori a 2,25.

Dagli ottavi alle semifinali Errani e Vavassori non hanno lasciato set agli avversari e il successo azzurro per 2-0 è l’ipotesi più probabile nelle quote a 2,37, mentre il 2-1 paga 4, stesso valore del 2-0 statunitense; si gioca a 5, infine, il 2-1 per Townsend-Young.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.