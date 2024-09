Diciamo subito che sicuramente uno statunitense tornerà in finale dello Slam di Tennis di casa, e questa è una certezza visto che nella semifinale di venerdì si sfideranno due giocatori a stelle e strisce. Il nostro Brian, esperto di scommesse sul Tennis, ha analizzato il match con i migliori consigli per le scommesse. Pronostico Fritz-Tiafoe 6 settembre 2024.

Pronostico Fritz-Tiafoe 6 settembre 2024: lo stato di forma dei tennisti

Saranno Taylor Fritz-Frances Tiafoe a dare vita alla prima semifinale dello US Open 2024, lo slam di tennis. Come dicevamo questo derby americano regala la certezza di avere certamente uno statunitense in finale, ma chi sarà? Le quote dicono Fritz come vedremo, e questo è un match da seguire con attenzione visto che da qui uscirà il giocatore che speriamo possa sfidare il nostro Jannik Sinner in semifinale, anche se prima il numero 1 al mondo, che si è sbarazzato di Medvedev ai quarti, dovrà superare l’ostacolo rappresentato da Draper, un ostacolo basso secondo i bookmakers che quotano la vittoria di Sinner sotto @1.20 per la vittoria contro l’inglese.

Tornando al match in questione, Taylor Fritz (numero #12 al mondo) sta giocando un grande US Open, e lo scorso turno ha superato per 3-1 Zverev, una vittoria importante in una prova autorevole, che è arrivata dopo un altro ottimo 3-1 agli ottavi, questa volta contro Ruud.

Molto più semplice il quarto di finale di Frances Tiafoe (#20) che ha approfittato del ritiro di Dimitrov, quando comunque era avanti 2-1, e prima aveva Popyrin, a seguito di un altro sentito derby americano con Shelton, in un match tirato e vinto al 5° set da Tiafoe. I due americani si sono affrontati in 7 precedenti, sempre sul cemento, con Tiafoe che ha vinto il primo scontro del 2016, ma poi ha sempre perso nei successi 6 scontri diretti con Fritz.

Pronostico Fritz-Tiafoe 6 settembre 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis valido per lo Slam ATP dello US Open 2024.

Le nostre scommesse su Taylor Fritz-Frances Tiafoe

Il nostro Brian ha analizzato questa sfida andando su un match comunque combattuto, più di quanto dicano le quote in favore di Fritz. E’ sempre un derby americano a NY, e Tiafoe venderà cara la pelle per un OVER 38.5 @1.70 (linea decollata dal 35.5 a cui si giocava nel momento della stesura del pezzo). Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

