Jannik Sinner vince il secondo slam in carriera (e della stagione) portando a casa lo US Open 2024 da Flushing Meadows, un risultato che lo lancia sempre più numero 1 al mondo, mentre in campo femminile arriva il 3° slam in carriera per Aryna Sabalenka. Risultati Tennis US Open 2024.

Risultati Tennis US Open 2024: Jannik Sinner conquista anche gli States

Jannik Sinner vince gli US Open 2024, ultimo slam della stagione di Tennis. Per il tennista altoatesino, numero uno del mondo indiscusso con un margine importante sul secondo del ranking, si tratta del secondo Slam della carriera e stagionale (dopo il successo in Australia). Sinner è anche il primo tennista italiano a vincere il torneo maschile di Flushing Meadows e lo fa al termine di una prestazione in totale controllo, ad eccezione di qualche titubanza nel terzo set.

Dopo le polemiche per la mancata partecipazione alle Olimpiadi e l’apparizione tutt’altro che esaltante in Canada, Sinner si è riscattato dedicando anche la vittoria alla zia che versa in condizioni di salute critiche e spazzando via anche le critiche relative all’affare doping.

Risultati Tennis US Open 2024: tutti i numeri da record del numero 1 al mondo

Jannik Sinner dopo aver cominciato con la vittoria agli Australian Open riesce nell’impresa di vincere un altro torneo dello Slam, entrando di diritto nel gotha del tennis, a soli 23 anni appena compiuti. La vittoria di Jannik Sinner a Flushing Meadows porta con sé una serie di statistiche e record davvero incredibili:

-Primo tennista italiano a vincere due tornei dello Slam: Australian Open e US Open.

-Terzo tennista di sempre nell’era Open a vincere il suo 1° e 2° titolo Slam nella stessa stagione dopo Jimmy Connors nel 1974 e Guillermo Vilas nel 1977.

-Primo tennista italiano a vincere il torneo maschile a New York, il secondo italiano in totale dopo Flavia Pennetta (2015).

-Quarto tennista di sempre (e il più giovane) a vincere due titoli Slam sul cemento in una singola stagione, dopo gli Australian Open.

Novak Djokovic – 2011, 2015, 2023

Roger Federer – 2004, 2006-07

Mats Wilander – 1988

Jannik Sinner – 2024

-Leader in tornei ATP vinti quest’anno (6) e vittorie sul cemento (35) in questa stagione.

-Imbattuto in finale in questa stagione: Australian Open, Rotterdam, Halle, Miami, Cincinnati e US Open.

Risultati Tennis US Open 2024: i risultati dello slam femminile

Nel torneo femminile è Aryna Sabalenka a trionfare al termine di una dura lotta contro Jessica Pegula. Finisce in due set con il punteggio di 7-5, 7-5 il confronto, con la bielorussa che porta a casa il suo terzo slam della carriera, il secondo dell’anno, ma il primissimo titolo sul cemento di New York.

Niente da fare per la tennista di casa, numero 6 del ranking ATP, che dopo aver lottato e anche servito per il secondo set, si è dovuta arrendere alla giocatrice più forte negli slam dell’ultimo biennio e numero 2 WTA visto che in testa al ranking WTA rimane comunque Iga Swiatek.

