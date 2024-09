Dopo aver parlato della semifinale “americana” tra Fritz e Tiafoe, non poteva mancare la nostra analisi sull’altro match a NY per lo US Open 2024, ultimo slam di questa stagione di Tennis, quello che vede Jannik Sinner (che ha superato Medvedev ai quarti, quasi una finale anticipata) grande favorito contro il britannico Jack Draper. Pronostico Sinner-Draper 6 settembre 2024.

Pronostico Sinner-Draper 6 settembre 2024: lo stato di forma dei tennisti

Jannik Sinner non si ferma: batte Daniil Medvedev e conquista le semifinali degli Us Open 2024 di tennis per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadows a New York, il 23enne azzurro n°1 al mondo ha battuto il 28enne russo n°5 con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, prendendosi la rivincita dopo l’ultima sconfitta nei quarti di Wimbledon.

Sinner aggiunge così un altro tassello alla sua strepitosa stagione consolidando il primo posto nel ranking Atp. Sin qui l’azzurro non era mai andato oltre i quarti di finale negli Us Open, un tabù che è stato sfatato battendo il russo contro cui ha giocato 13 volte in carriera, e contro cui aveva perso l’ultimo scontro diretto in uno slam, a Wimbledon.

Sinner sfiderà venerdì sera il 22enne britannico Jack Draper, 25° della classifica ATP, che nei quarti ha superato agilmente l’australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-5, 6-2.

Pronostico Sinner-Draper 6 settembre 2024: quote per la semifinale US Open 2024

Match in discesa per l’azzurro, che su Betflag parte favorito a 1,17 contro il 4,90 di Draper, numero 25 del ranking e rivelazione del torneo. Sfida però da non sottovalutare, visto il momento di forma del rivale e l’unico precedente tra i due, che vide Jannik perdere ai sedicesimi del Queen’s del 2021 in due set.

Da allora sono cambiate tante cose, ad iniziare da fatto che ora Sinner è indiscutibilmente il numero 1 al mondo e quindi questa volta le gerarchie sono invertite e nel set betting prevale una vittoria per 3-0 dell’altoatesino, opzione offerta a 2,08; segue il 3-1 a 3,40 e il 3-2 a 5,40.

Quote Antepost. Sinner continua ad essere il favorito anche per portare a casa il torneo e il secondo Slam stagionale. Dopo la vittoria contro Medvedev (per molti una sorta di finale anticipata) la quota è scesa da 2,25 a 1,40 su 888sport. Taylor Frtiz è il primo rivale a 4,90, seguito da Draper a 8 e Tiafoe a 13.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Jack Draper

Per questo match Brian consiglia Over Games, ma non è una giocata principale come le altre, e non finirà nei bilanci, quindi andateci piano. La nostra giocata principale per queste semifinali dello US Open 2024, ultimo slam della stagione di Tennis, è quella che abbiamo discusso già da ieri nel derby statunitense tra Fritz-Tiafoe. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

