Pronostici Tennis: anteprima US Open 2025, ultimo slam dell’anno. I cammini di Sinner e degli altri italiani nel tabellone principale

Sorteggiati i main draw dell’ultimo slam dell’anno di tennis, lo US Open 2025, andiamo a vedere i probabili cammini dei giocatori italiani, da Sinner a Musetti, passando anche per Paolini nel femminile. Anteprima Tennis US Open 2025.

Anteprima Tennis US Open 2025: sorteggiati i tabelloni principali

Si avvicina l’inizio dello US Open 2025, ultimo slam della stagione di tennis, sul cemento statunitense di New York. Con un aumento del 20% sul montepremi totale rispetto all’anno scorso, questa edizione dello Slam neyyorchese si attesa come il torneo tennistico ufficiale più ricco di sempre. I vincitori del singolare staccheranno un assegno record da 5 milioni di dollari: il 39% in più rispetto allo scorso anno!

Ben 11 italiani al via di questo importante torneo, e l’azzurro più atteso è naturalmente il n°1 del mondo Jannik Sinner, che finisce nella parte alta. Insime a lui i principali nomi sono Alexander Zverev e Jack Draper, mentre nella parte bassa con Carlos Alcaraz vanno a finire gli americani Ben Shelton e Taylor Fritz, oltre che Novak Djokovic. Per Sinner all’esordio ci sarà il ceco Vit Kopriva, poi uno tra Popyrin e Ruusuvuori.

Nella parte alta anche altre due teste di serie italiane: Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Non ha pescato bene il carrarino che al primo turno trova il bombardiere Mpetshi-Perricard, mentre Cobolli partirà con un qualificato. Degli otto italiani già in tabellone netto squilibrio verso la parte alta del seeding, perché anche Sonego e Arnaldi sono finiti nel ‘lato Sinner’. Sonego affronterà all’esordio l’australiano Tristan Schoolkate, in tabellone con una wild card, mentre per Arnaldi ci sarà la testa di serie n°19 Francisco Cerundolo.

Finiscono invece nella parte bassa Luca Nardi, che farà il suo esordio contro la testa di serie n°21 Thomas Machac, così come Luciano Darderi, che da testa di serie n°32 del seeding troverà l’australiano Hijikata; nella speranza – per Darderi – di riuscire a vincere due partite per regalarsi così il potenziale terzo turno contro Carlos Alcaraz.

A proposito dello spagnolo, occhio al suo esordio: Carlos Alcaraz dovrà infatti disinnescare le cannonate al servizio del veretano americano Reilly Opelka. E in generale questa parte bassa sembra davvero tosta. Qui sotto oltre a Shelton, Fritz e Djokovic sono finiti anche Rune, Medvedev, Ruud e Mensik – vincitore la scorsa primavera a Miami di un Masters 1000 sul cemento. Per Djokovic invece l’esordio sarà con l’americano Learner Tien, poi eventualmente un qualificato.

I PRIMI TURNI DEGLI ITALIANI (US OPEN MASCHILE)

Sinner-Kopriva

Musetti-Meptshi Perricard

Cobolli-qualificato

Schoolkate-Sonego

Arnaldi-Cerundolo

Darderi-Hijikata

Nardi-Machac

L’attesa per i colori azzurri era anche su Jasmine Paolini, testa di serie n°9 del torneo femminile. L’azzurra finisce nella parte alta, quella presieduta da Aryna Sabalenka. Per Jasmine esordio contro una qualificata, poi una tra Jovic e Sasnovich. Nella parte alta anche Lucia Bronzetti che sfiderà anche lei, esattamente come Paolini, una tennista proveniente dalle qualificazioni.

L’esordio della n°1 del mondo in carica Sabalenka sarà contro la svizzera Masarova; e in questa parte alta sono finite anche Pegula, Andreeva e Rybakina tra le principali protagoniste del tennis femminile.

Nella parte bassa va invece Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra farà il suo esordio contro una tennista scomoda come la kazaka Putintseva, poi eventualmente ci potrebbe essere Kalinskaya.

Tra le principali protagoniste qui sotto invece ci sono Swiatek, Anisimova – finalista a Wimbledon – Gauff e Osaka – ex campionesse di questo torneo – così come la campionessa dell’ultimo Australian Open Madison Keys. Favorita d’obbligo però pare Iga Swiatek. La polacca farà il suo esordio con la colombiana Arango.

I PRIMI TURNI DELLE ITALIANE (US OPEN FEMMINILE)

Paolini-qualificata

qualificata-Bronzetti

Cocciaretto-Putintseva

I probabili cammini degli azzurri ed azzurre

Vediamo in virtù dei sorteggi quali potrebbero essere i cammini e gli impegni dei tennisti e delle tenniste azzurre al Main Draw dello US Open 2025.

JANNIK SINNER – CAMMINO US OPEN 2025

Inizierà contro il ceco Vit Kopriva il cammino di Jannik Sinner nella difesa del titolo agli US Open 2025 di tennis. Per il numero 1 del seeding e del mondo al secondo turno sfida contro uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il finlandese Emil Ruusuvuori.

Dal terzo turno, invece, inizieranno potenzialmente gli incroci con le teste di serie: l’azzurro potrebbe incontrare il numero 27, il canadese Denis Shapovalov, o in alternativa sulla sua strada potrebbe esserci il cinese Yunchaokete Bu. Nel quarto turno sulla carta l’avversario potrebbe essere lo statunitense Tommy Paul, numero 14, oppure il kazako Alexander Bublik (23) che lo ha già battuto quest’anno, ma nello stesso spicchio di tabellone si trova anche Lorenzo Sonego.

Nei quarti di finale il favorito del seeding è il britannico Jack Draper (5), ma sulla sua strada ci saranno due azzurri inseriti tra le teste di serie, ovvero Lorenzo Musetti (10) e Flavio Cobolli (24). Nel penultimo atto l’avversario potenziale è il tedesco Alexander Zverev (3), il quale però dovrà stare attento ai russi Andrey Rublev (15) e Karen Khachanov (9), ed all’australiano Alex de Minaur (8).

Il possibile avversario di Sinner in finale, invece, uscirà dalla parte bassa del tabellone, nella quale sono finiti, tra i tennisti maggiormente accreditati, il serbo Novak Djokovic (7), gli statunitensi Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6), e, naturalmente, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quanto testa di serie numero 2.

LORENZO MUSETTI – CAMMINO US OPEN 2025

Lorenzo Musetti è stato inserito nella parte alta del tabellone dello Slam di New York e farà il proprio esordio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Un primo match con insidie per Lorenzo, al cospetto di un tennista in grado di servire come pochi altri al mondo.

Nell’ottica di un secondo turno, Musetti affronterà uno tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin. Nel terzo round i rivali potenziali sono Flavio Cobolli/Aleksandar Vukic/Jenson Brooksby. Pertanto, ci potrebbe essere un derby all’orizzonte prima degli ottavi di finale. Vedremo se Lorenzo ci arriverà, visti i problemi palesati nell’ultimo periodo sull’hard.

Negli ottavi di finale Musetti potrebbe giocare contro il britannico Jack Draper (n.5 del seeding), tennista contro cui non ha mai vinto. Da capire le condizioni di quest’ultimo, reduce da un periodo di stop per problemi fisici. In alternativa, potrebbe esserci il canadese Gabriel Diallo. Nei quarti, il classe 2002 del Bel Paese potrebbe incontrare Jannik Sinner (n.1 del mondo), in un altro derby molto affascinante.

A seguire, in semifinale, i rivali più qualificati sul percorso sono Alexander Zverev/Alex de Minaur/Karen Khachanov/Andrey Rublev, prima dell’atto conclusivo contro Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Taylor Fritz/Ben Shelton.

FLAVIO COBOLLI – CAMMINO US OPEN 2025

Flavio Cobolli, testa di serie numero 24 del tabellone principale di singolare maschile dell’Open degli Stati Uniti, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone. Il giocatore azzurro, atteso da un torneo importante per provare a confermare lo status di top 20, esordirà contro il vincente della sfida tra un qualificato e un lucky loser.

Nel secondo turno l’italiano potrebbe affrontare il vincente del confronto tra l’americano Jenson Brooksby e l’australiano Aleksandar Vukic. L’asticella si alzerà sensibilmente nel terzo turno perché all’orizzonte c’è il possibile derby con Lorenzo Musetti, decima testa di serie del seeding statunitense.

L’ incrocio di ottavi di finale potrebbe proporre un test ancora più impegnativo. L’avversario del romano potrebbe essere uno tra il britannico Jack Draper, quinta testa di serie e semifinalista dello scorso anno, e il canadese Gabriel Diallo, trentunesimo favorito del seeding.

Nei quarti Cobolli potrebbe addirittura affrontare il suggestivo testa a testa con il numero uno del mondo Jannik Sinner anche se non sono da escludere, nel novero delle alternative, lo statunitense Tommy Paul e il kazako Alexander Bublik.

Il possibile avversario della semifinale arriverà da un settore di tabellone nel quale i giocatori di riferimento sono il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, e l’australiano Alex de Minaur. L’atto conclusivo del torneo potrebbe vedere l’azzurro fronteggiare uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, gli statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz e il serbo Novak Djokovic.

LORENZO SONEGO – CAMMINO US OPEN 2025

Lorenzo Sonego è andato ad un passo dall’essere testa di serie anche a NY, ma alla fine farà il suo esordio dal primo turno con la wild card australiana Tristan Schoolkate, numero 97 del ranking mondiale e che vanta come miglior risultato a New York il secondo turno dell’anno scorso. Sonego, che finora in questa stagione si è sempre distinto negli Slam, dove casualità vuole è stato sconfitto per tre volte da Ben Shelton (questa volta non ci sarà l’americano sulla strada di Sonego), non ha però un buon rapporto con lo US Open, infatti è l’unico Slam dove non è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno dove eventualmente avrà un match interessante con il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik e il croato Marin Cilic.

Il terzo turno lo dovrebbe mettere di fronte all’americano Tommy Paul o al portoghese Nuno Borges, che difende gli ottavi di finale dell’anno scorso. Il sogno per il piemontese è quello di vivere un derby azzurro agli ottavi di finale. Infatti Sonego potrebbe vedersela proprio con Jannik Sinner, poi successivamente la probabile sfida con l’australiano Popyrin e poi un terzo turno con il canadese Shapovalov o l’ungherese Fucsovics.

MATTEO ARNALDI – CAMMINO US OPEN 2025

Matteo Arnaldi, numero 62 del ranking dopo aver perso i punti della semifinale di Montreal 2024, ha un cammino molto duro allo US Open, già dal primo turno impegnativo all’esordio contro l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 19. I due giocatori si trovano faccia a faccia per la prima volta in carriera. Il sudamericano esprime il miglior tennis sulla terra battuta, anche se sa rivelarsi avversario ostico pure sulle superfici veloci. In caso di successo con Cerundolo l’italiano affronterebbe al secondo turno il vincente del match tra lo spagnolo Pedro Martinez e un qualificato.

I sedicesimi di finale potrebbero riservare la prima sfida contro una testa di serie. L’avversario più accreditato sembra essere infatti il russo Karen Khachanov, numero nove del seeding newyorchese. Il passaggio agli ottavi di finale regalerebbe una sfida ancora più suggestiva contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur.

Nei quarti di finale il tennista sanremese potrebbe ritrovare sulla propria strada il tedesco Alexander Zverev, già incrociato nel terzo turno del torneo di Toronto, o misurarsi con il russo Andrey Rublev, mentre per la possibile semifinale i candidati più credibili sono Jannik Sinner o Lorenzo Musetti, per un suggestivo derby, il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul. L’avversario dell’ipotetico ultimo atto potrebbe scaturire da una rosa di quattro nomi: Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Taylor Fritz/Ben Shelton.

JASMINE PAOLINI – CAMMINO US OPEN 2025

La toscana, n.7 del seeding, comincerà il suo cammino contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni per poi incrociare una tra Iva Jovic e Aliaksandra Sasnovich. Il primo vero spauracchio potrebbe arrivare al quarto turno, in una zona di tabellone presidiata in primis dalla kazaka Elena Rybakina (n.9) ma anche da due outsider di lusso come Veronika Kudermetova ed Emma Raducanu.

Paolini è stata inserita inoltre nel primo quarto, in cui spicca su tutte ovviamente la presenza della n.1 al mondo Aryna Sabalenka, che eviterà almeno fino ad un’ipotetica finale alcune favorite per il titolo come le tre campionesse Major del 2025 Iga Swiatek, Coco Gauff e Madison Keys, tutte collocate nella parte bassa del tabellone insieme alla recente finalista di Wimbledon Amanda Anisimova.

Guida TV Tennis: dove vedere lo US Open 2025

Il torneo di New York sarà trasmesso in Italia da SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e sulla piattaforma OTT SupertenniX. Ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi e gli appassionati potranno seguire live altri quattro match oltre a quello in diretta sul canale in quel momento. Sky. Puoi vedere gli US Open 2025 su un canale interamente dedicato al tennis: Sky Sport Tennis, al 203 o in streaming con Sky GO e NOW.

Quote Antepost: chi vincerà lo US Open di Tennis?

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per la vittoria finale dello US Open, ultimo slam della stagione di tennis, sia maschile (dove i nomi sono sempre quelli di Jannik Sinner @2.00 e di Carlos Alcaraz @2.50 a spiccare su tutti, con Novak Djokovic terzo incomodo ma molto lontano @13, mentre oper trovare un altro azzurro bisogna scendere fino a Lorenzo Musetti in tripla cifra @101 volte la posta per la vittoria

Anche nel femminile abbiamo i soliti nomi a dominare le lavagne, con Aryna Sabalenka @3.50 di poco avanti su Iga Swiatek @3.75 poi arriva più indietro Coco Gauff @7, in terza fascia invece Jasmine Paolini @34 volte la posta.

