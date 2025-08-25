E’ iniziato l’ultimo slam della stagione di Tennis e sul cemento newyorkese dello US Open 2025 andrà in scena subito un derby azzurro al primo turno. Vediamo analisi, guida tv, quote e Pronostico Passaro-Cobolli 25 agosto 2025.

Pronostico Passaro-Cobolli 25 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Francesco Passaro-Flavio Cobolli, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Francesco Passaro ha già tre partite alle spalle qui a New York. Il 24enne perugino ha infatti dovuto conquistarsi sul campo l’accesso al tabellone principale del torneo, passando attraverso Hsu Yu-hsiou, Rodrigo Pacheco Mendez e Henrique Rocha. Per il numero 121 del ranking ATP, si tratta della terza esperienza nel main draw di uno Slam dopo aver preso parte agli Australian Open come Lucky loser, battendo anche Dimitrov, e al French Open.

Flavio Cobolli nel 2025 ha vinto ben due titoli tra Bucarest e Amburgo e si è spinto fino al quarto di finale a Wimbledon. Cobolli, salito al numero 26 del ranking mondiale, spera di fare bene anche in questo slam americano.

Guida TV Tennis US Open 2025: dove vedere Passaro-Cobolli?

SuperTennis TV (il canale della Federtennis) ha deciso di seguire interamente gli US Open dalla fase delle qualificazioni fino alle sue battute conclusive. Per vederlo bisogna sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o via satellite sul canale 212. Resta, naturalmente, invariata la programmazione di Sky Sport per gli abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, infine, le app di riferimento sono quelle di Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Migliori quote su Francesco Passaro-Flavio Cobolli

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Cobolli nettamente favorito @1.23 su Marathobet e @1.22 su Sisal mentre la vittoria di Passaro sale fino @4.60 su Starvegas e @4.50 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Francesco Passaro-Flavio Cobolli

Un solo scontro tra questi due azzurri, in un torneo minore del circuito Challenger a Vicenza, su terra battuta, dove a vincere per 2 set a 1 fu Cobolli, in un match comunque combattuto. Questa volta pensiamo che Cobolli passerà con meno problemi (lo abbiamo visto anche dalle quote), con Passaro che ha già giocato 3 match di qualificazione e sarà più stanco, ma è anche vero che si presenterà più rodato, quindi potrebbe dare qualche problemino a Cobolli e consigliamo OVER 33.5 GAMES @1.70 Sisal.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.