Inizia anche lo US Open 2025 di Jannik Sinner che dopo il ritiro in finale a Cincinnati, ha detto di essere nuovamente al 100% per l’ultimo slam della stagione di tennis che si giocherà sul cemento di NY. Pronostico Sinner-Kopriva 26 agosto 2025.
Pronostico Sinner-Kopriva 26 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Vit Kopriva, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
L’uomo da battere agli US Open è Jannik Sinner, il numero 1 al mondo che inizierà la sua corsa a Flushing Meadows martedì, nel torneo che ha vinto lo scorso anno, e in cui cerca di difendere il titolo, inoltre l’altoatesino in questo 2025 ha già portato a casa gli slam di Australian Open e Wimbledon.
Il primo avversario di Sinner sarà il ceco numero 89 del ranking mondiale, ovvero Vit Kopriva che si è preparato negli States giocando a Winston Salem, dove però è uscito subito al 2° turno contro Korda che lo ha superato per 2 set a 0 (6-3, 6-4). Prima Kopriva era uscito al primo turno degli altri tornei sul cemento che ha giocato (Cincinnati e Toronto) ed era uscito subito anche precedentemente sulla terra rossa di Umago.
Guida TV Tennis US Open 2025: dove vedere Sinner-Kopriva?
Il match tra Jannik Sinner e Vit Kopriva, valido per come primo turno del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà martedì 26 agosto sull’Arthur Ashe Stadium. Il programma si aprirà alle 11.30 ora newyorkese con la sfida tra Iga Swiatek e Emiliana Arango. A seguire ci sarà il match di Sinner contro il tennista ceco: Jannik sarà in campo non prima delle 13.30 newyorkese, intorno alle 19.30 ora italiana.
La sfida Sinner-Kopriva così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in Italia in diretta tv da SuperTennis Tv e Sky Sport, oltre che sulla piattaforma OTT SuperTennix.
Migliori quote su Jannik Sinner-Vit Kopriva
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Ovvia quota simbilica @1.01 per Sinner vincente su Sisal e gli altri bookmakers mentre il miracolo di Kopriva sale fino @51 volte la posta su Admiralbet.
Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Vit Kopriva
Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e il ceco, numero 89 del ranking mondiale, Vit Kopriva. Il match di Flushing Meadows sarà dunque un inedito. Impossibile andare contro Sinner ma le quote sono ingiocabili e anche le linee di handicap enormi, quindi per questo primo turno forse la giocata migliore è il no bet, tanto il cammino di Sinner speriamo sia lungo, e ci darà spunti migliori di scommessa nei prossimi match.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.