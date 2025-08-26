Subito un primo turno insidioso per Matteo Arnaldi che si troverà contro allo US Open all’argentino numero 19 al mondo (e 19 anche del seeding dello slam newyorkese), Francisco Cerundolo, con l’argentino che apre favorito secondo quote ed analisti. Pronostico Arnaldi-Cerundolo 26 agosto 2025.

Pronostico Arnaldi-Cerundolo 26 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Matteo Arnaldi-Francisco Cerundolo, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Inizia lo US Open di Matteo Arnaldi, numero 64 al mondo. L’azzurro in questa stagione non ha dato grandi colpi, uscendo al 3° turno a Washington, al 2° a Toronto e di recente è uscito subito al primo turno a Cincinnati e Winston Salhem. Attenzione però ad Arnaldi che nel 2023 era riuscito a spingersi fino agli ottavi di questo slam newyorkese, prima di incrociare Alcaraz.

Contro ci sarà Francisco Cerundolo, numero 19 del seeding (e anche numero 19 del ranking mondiale) un avversario ostico da affrontare al primo turno, anche se va detto che l’argentino non ha mai offerto grandissime prestazioni qui a New York, raggiungendo al massimo il secondo turno, del resto il suo meglio lo da su terra, anche se è migliorare pure sulla superficie in cemento.

Guida TV Tennis: dove vedere Arnaldi-Cerundolo

Il match tra Matteo Arnaldi e Francisco Cerundolo si giocherà come primo sul Court 7, dunque alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena e su SuperTennis Plus (tasto freccia verso l’alto sui telecomandi abilitati), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX.

Le migliori quote su Matteo Arnaldi-Francisco Cerundolo

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Cerundolo favorito @1.75 di quota massima su Goldbet mentre la vittoria di Arnaldi si gioca @2.20 su Sisal.

Le nostre scommesse su Mattia Arnaldi-Francisco Cerundolo

I due non si sono mai incontrati in carriera ma secondo noi su questa superficie Arnaldi potrà dare del filo da torcere a Cerundolo per un match da OVER 37.5 GAMES @1.83 Bwin.

