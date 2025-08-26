Lorenzo Musetti si presenta al via dell’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2025, non in grande forma, ma è comunque favorito al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025.
Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard:, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
Debutto allo US Open per Lorenzo Musetti (numero 10 del tabellone) che è in un periodo della stagione di calo, dopo i primi mesi entusiasmanti con l’uscita al primo turno a Cincinnati per mano di Bonzi e quella al 2° a Toronto contro Michelsen, ma anche a Washington Lorenzo aveva iniziato la sua stagione sul cemento uscendo subito al primo turno a Washington contro Norrie. Anche la tradizione sul cemento americano dello slam di NY non è stata fin qui delle migliori per il toscano che spera però di riprendersi.
Giovanni Mpetshi Perricard ha nel suo punto di forza la battuta, che quando ha a disposizione lo vede quasi implacabile, e sa essere letale anche con la seconda. Il francese si è preparato a questo slam con un buon torneo a Winstom Salem, dove ha raggiunto le semifinali.
Guida TV Tennis: dove vedere Musetti-Perricard
Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard inizierà alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e, in chiaro, su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.
Le migliori quote su Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.50 di quota massima su Sisal mentre la vittoria del francese si gioca @2.85 su Goldbet.
|
Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard
|
10/03/2025
22:00
|Bookmaker
|1
|2
|1.50
|2.60
|1.44
|2.75
|1.44
|2.75
|1.45
|2.75
|1.43
|2.85
Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard
La tradizione dei precedenti sorride a Lorenzo Musetti che ha vinto entrambi i confronti diretti contro Giovanni Mpetshi Perricard, l’ultimo dei quali negli ottavi di Wimbledon 2024. Chi si qualifica affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra il francese Quentin Halys e il veterano belga David Goffin. In questa sfida Mpetshi Perricard potrà far valere la sua battuta e sfruttare il momento poco positivo dell’azzurro per mandare la sfida avanti, per un OVER 39.5 GAMES @1.80 Bwin.
