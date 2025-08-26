Pronostico Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard: guida tv, analisi, quote e free pick sullo US Open 2025

Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025
Pronostici US Open Tennis
26 Agosto 2025

Lorenzo Musetti si presenta al via dell’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2025, non in grande forma, ma è comunque favorito al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025.

Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard:, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Debutto allo US Open per Lorenzo Musetti (numero 10 del tabellone) che è in un periodo della stagione di calo, dopo i primi mesi entusiasmanti con l’uscita al primo turno a Cincinnati per mano di Bonzi e quella al 2° a Toronto contro Michelsen, ma anche a Washington Lorenzo aveva iniziato la sua stagione sul cemento uscendo subito al primo turno a Washington contro Norrie. Anche la tradizione sul cemento americano dello slam di NY non è stata fin qui delle migliori per il toscano che spera però di riprendersi.

Giovanni Mpetshi Perricard ha nel suo punto di forza la battuta, che quando ha a disposizione lo vede quasi implacabile, e sa essere letale anche con la seconda. Il francese si è preparato a questo slam con un buon torneo a Winstom Salem, dove ha raggiunto le semifinali.

Guida TV Tennis: dove vedere Musetti-Perricard

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard inizierà  alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e, in chiaro, su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Le migliori quote su Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.50 di quota massima su Sisal mentre la vittoria del francese si gioca @2.85 su Goldbet.

Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.502.60
1.442.75
1.442.75
1.452.75
1.432.85

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard

La tradizione dei precedenti sorride a Lorenzo Musetti che ha vinto entrambi i confronti diretti contro Giovanni Mpetshi Perricard, l’ultimo dei quali negli ottavi di Wimbledon 2024. Chi si qualifica affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra il francese Quentin Halys e il veterano belga David Goffin. In questa sfida Mpetshi Perricard potrà far valere la sua battuta e sfruttare il momento poco positivo dell’azzurro per mandare la sfida avanti, per un OVER 39.5 GAMES @1.80 Bwin.

