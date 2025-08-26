Lorenzo Musetti si presenta al via dell’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2025, non in grande forma, ma è comunque favorito al primo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025.

Pronostico Musetti-Perricard 26 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard:, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Debutto allo US Open per Lorenzo Musetti (numero 10 del tabellone) che è in un periodo della stagione di calo, dopo i primi mesi entusiasmanti con l’uscita al primo turno a Cincinnati per mano di Bonzi e quella al 2° a Toronto contro Michelsen, ma anche a Washington Lorenzo aveva iniziato la sua stagione sul cemento uscendo subito al primo turno a Washington contro Norrie. Anche la tradizione sul cemento americano dello slam di NY non è stata fin qui delle migliori per il toscano che spera però di riprendersi.

Giovanni Mpetshi Perricard ha nel suo punto di forza la battuta, che quando ha a disposizione lo vede quasi implacabile, e sa essere letale anche con la seconda. Il francese si è preparato a questo slam con un buon torneo a Winstom Salem, dove ha raggiunto le semifinali.

Guida TV Tennis: dove vedere Musetti-Perricard

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard inizierà alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e, in chiaro, su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Le migliori quote su Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.50 di quota massima su Sisal mentre la vittoria del francese si gioca @2.85 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Mpetshi Perricard

La tradizione dei precedenti sorride a Lorenzo Musetti che ha vinto entrambi i confronti diretti contro Giovanni Mpetshi Perricard, l’ultimo dei quali negli ottavi di Wimbledon 2024. Chi si qualifica affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra il francese Quentin Halys e il veterano belga David Goffin. In questa sfida Mpetshi Perricard potrà far valere la sua battuta e sfruttare il momento poco positivo dell’azzurro per mandare la sfida avanti, per un OVER 39.5 GAMES @1.80 Bwin.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.