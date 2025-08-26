Pronostico Lorenzo Sonego-Tristan Schoolkate: le scommesse sul 1° turno US Open di tennis del 26/08/2025

Pronostico Sonego-Schoolkate 26 agosto 2025
26 Agosto 2025

L’ultimo slam della stagione di tennis 2025 si gioca sul cemento di New York, lo US Open, che questo martedì inizia anche per Lorenzo Sonego che sfida Tristan Schoolkate, australiano che ha 50 posizioni in meno del torinese nel ranking mondiale. Pronostico Sonego-Schoolkate 26 agosto 2025.

Pronostico Sonego-Schoolkate 26 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Sonego-Tristan Schoolkate, sfida valida per il primo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Esordio a NY per Lorenzo Sonego che sfida un avversario tra cui passano cinquanta posizioni di differenza nel ranking a favore del torinese: 46esimo contro 96esimo. L’azzurro spera di spezzare l’incubo dello US Open dove non è mai andato oltre il 2° turno. Un’annata, quella di Sonego, abbastanza particolare, perché è negli Slam (Australian Open e Wimbledon) che ha raggiunto i propri risultati migliori, con quarti e ottavi rispettivamente. 

Il torinese è atteso dall’australiano Tristan Schoolkate, ventiquattrenne che non ha mai affrontato in carriera, e che si è qualificato al main draw grazie ad una wild card. Fino ad ora buona stagione soprattutto a livello Challenger per Schoolkate.

Guida TV Tennis: dove vedere Sonego-Schoolkate

Il match tra Lorenzo Sonego e Tristan Schoolkate sarà il terzo sul Court 12 dalle ore 17:00 dopo Haddad Maia-Kartal e Dolehide-Xiyu Wang. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Le migliori quote su Lorenzo Sonego-Tristan Schoolkate

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Sonego avanti @1.42 su Sisal per la vittoria mentre il successo di Schoolkate sale fino @3.20 su Marathonbet.

Lorenzo Sonego-Tristan Schoolkate
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.422.90
1.363.20
1.373.05
1.353.15
1.363.15

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Tristan Schoolkate

Anche qui non abbiamo precedenti a cui affidarci ma a differenza delle altre sfide degli azzurri in campo oggi, da Sonego ci aspettiamo una vittoria più agevole che giochiamo con l’handicap prendendo SONEGO -3.5 GAMES @1.72 Sisal.

