Pronostico Luciano Darderi-Eliot Spizzirri: secondo turno US Open 2025 di tennis di mercoledì 27 agosto

Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025
Pronostici US Open Tennis
Avatar
di
27 Agosto 2025

Occasione d’oro per Luciano Darderi che a New York incrocia un avversario decisamente alla portata, Eliot Spizzirri. Vediamo analisi, guida tv, migliori quote e il nostro Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025.

Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Luciano Darderi-Eliot Spizzirri, sfida valida per il secondo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Ottimo momento per Luciano Darderi baciato dalla fortuna in questo accoppiamento al 2° turno dello US Open. Darderi che dopo il terzo turno di Wimbledon ha inanellato una serie di 9 vittorie consecutive che gli sono valse i titoli a Bastad e ad Umago. L’azzurro ha poi giocato il Master 1000 di Cincinnati, dove si è ritirato al secondo turno con Francisco Comesana sul punteggio di 6-4, 3-1, e l’ATP 250 di Wiston-Salem. Nell’ultimo evento in preparazione degli US Open l’italo-argentino si è fermato agli ottavi di finale con Miomir Kecmanovic dopo aver sconfitto in tre set Mackenzie McDonald. All’esordio a Flushing Meadows Darderi ha sconfitto nettamente Rinky Hijikata per 6-2, 6-1, 6-2.

Eliot Spizzirri, ventitreenne americano numero 127 del ranking ATP, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card. Nel primo turno degli US Open lo statunitense ha avuto la meglio di Stefan Dostanic, altra wild card di casa, per 7-5, 6-4, 7-5  conquistando così la prima vittoria in carriera in uno Slam.

Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025

Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Darderi-Spizzirri?

L’incontro odierno sarà il primo in carriera tra i due giocatori. La partita è la terza in programma sul campo 12 a partire dalle 17.00, orario italiano, dopo Nakashima-Kym ed Uchijima-Krejcikova. Come tutti i match a detenere i diritti di questa manifestazione sono Sky Sport e anche SuperTennis Tv.

Le migliori quote su Luciano Darderi-Eliot Spizzirri

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Darderi favorito con quota massima @1.62 su Sisal mentre il successo di Spizzirri sale fino @2.42 su Goldbet.

Luciano Darderi-Eliot Spizzirri
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.622.30
1.572.38
1.582.33
1.602.40
1.572.42

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Eliot Spizzirri

Pensiamo che Darderi sfrutterà questa occasione di regalarsi un 3° turno allo US Open, che probabilmente sarà contro Alcaraz (almeno che Bellucci non farà il miracolo nella notte), quindi andiamo con la vittoria dell’italo-argentino: VITTORIA DARDERI @1.62 Sisal.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz: analisi, quote, guida tv e scommesse sul secondo turno allo US Open 2025
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz: analisi, quote, guida tv e scommesse sul secondo turno allo US Open 2025
27 Agosto 2025
Pronostici Tennis US Open 2025: analisi, quote e scommesse su Jasmine Paolini-Iva Jovic
Pronostici US Open Tennis
Pronostici Tennis US Open 2025: analisi, quote e scommesse su Jasmine Paolini-Iva Jovic
27 Agosto 2025
Pronostico Jannik Sinner-Alexei Popyrin: secondo turno allo US Open per il numero uno al mondo
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Jannik Sinner-Alexei Popyrin: secondo turno allo US Open per il numero uno al mondo
27 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.