Occasione d’oro per Luciano Darderi che a New York incrocia un avversario decisamente alla portata, Eliot Spizzirri. Vediamo analisi, guida tv, migliori quote e il nostro Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025.

Pronostico Darderi-Spizzirri 27 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Luciano Darderi-Eliot Spizzirri, sfida valida per il secondo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Ottimo momento per Luciano Darderi baciato dalla fortuna in questo accoppiamento al 2° turno dello US Open. Darderi che dopo il terzo turno di Wimbledon ha inanellato una serie di 9 vittorie consecutive che gli sono valse i titoli a Bastad e ad Umago. L’azzurro ha poi giocato il Master 1000 di Cincinnati, dove si è ritirato al secondo turno con Francisco Comesana sul punteggio di 6-4, 3-1, e l’ATP 250 di Wiston-Salem. Nell’ultimo evento in preparazione degli US Open l’italo-argentino si è fermato agli ottavi di finale con Miomir Kecmanovic dopo aver sconfitto in tre set Mackenzie McDonald. All’esordio a Flushing Meadows Darderi ha sconfitto nettamente Rinky Hijikata per 6-2, 6-1, 6-2.

Eliot Spizzirri, ventitreenne americano numero 127 del ranking ATP, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card. Nel primo turno degli US Open lo statunitense ha avuto la meglio di Stefan Dostanic, altra wild card di casa, per 7-5, 6-4, 7-5 conquistando così la prima vittoria in carriera in uno Slam.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Darderi-Spizzirri?

L’incontro odierno sarà il primo in carriera tra i due giocatori. La partita è la terza in programma sul campo 12 a partire dalle 17.00, orario italiano, dopo Nakashima-Kym ed Uchijima-Krejcikova. Come tutti i match a detenere i diritti di questa manifestazione sono Sky Sport e anche SuperTennis Tv.

Le migliori quote su Luciano Darderi-Eliot Spizzirri

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Darderi favorito con quota massima @1.62 su Sisal mentre il successo di Spizzirri sale fino @2.42 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Eliot Spizzirri

Pensiamo che Darderi sfrutterà questa occasione di regalarsi un 3° turno allo US Open, che probabilmente sarà contro Alcaraz (almeno che Bellucci non farà il miracolo nella notte), quindi andiamo con la vittoria dell’italo-argentino: VITTORIA DARDERI @1.62 Sisal.

