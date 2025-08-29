Pronostico Luciano Darderi-Carlos Alcaraz: terzo turno degli US Open 2025 di tennis

Un altro ostacolo italiano per il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, che al 3° turno dello slam newyorkese dello US Open se la vedrà con Luciano Darderi, dopo aver spazzato via anche Mattia Bellucci nello scontro precedente. Pronostico Darderi-Alcaraz 29 agosto 2025.

Pronostico Darderi-Alcaraz 29 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Luciano Darderi-Carlos Alcaraz, sfida valida per il terzo turno US Open, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Luciano Darderi è approdato per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Sul cemento di Flushing Meadows il 23enne numero 34 della classifica mondiale è chiamato all’impresa di battere il numero 2 al mondo (non è mai riuscito a battere un avversario tra i top 10 del ranking). Dopo Wimbledon, Luciano si è qualificato per la seconda volta di fila al secondo turno di uno Slam. L’avventura di Darderi allo US Open si è aperta con la vittoria ai danni di Rinky Hijikata, battuto 3-0 con il punteggio di 6-2, 6-1 e 6-2. Più impegnativo il secondo turno contro Eliot Spizzirri, mandato al tappeto dopo quattro set 3-1 (6-0, 7-63, 2-6, 6-4).

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Cincinnati, facilitato dal ritiro di Sinner, Carlos Alcaraz ha fatto capire che anche a New York potrà giocare per la vittoria finale. Lo spagnolo ha superato all’esordio Reilly Opelka con lo score di 6-4, 7-5, 6-4, per poi demolire l’azzurro Mattia Bellucci, spazzato via 6-1, 6-0, 6-3. Tra Darderi e Carlitos non ci sono precedenti: i due tennisti si affrontano per la prima volta. Si tratta, dunque, di una vera e propria sfida inedita.

Guida TV Tennis US Open: dove vedere Darderi-Alcaraz?

Il match tra Luciano Darderi e Carlos Alcaraz, valido per il terzo turno del torneo di singolare maschile degli US Open 2025, si giocherà venerdì 29 agosto sull’Artur Ashe come primo match a partire dalle 17:30.

La sfida Darderi-Alcaraz così come tutte le partite di tennis maschile e femminile degli US Open 2025, verrà trasmesso in Italia in diretta tv da SuperTennis Tv e Sky Sport, oltre che sulla piattaforma OTT SuperTennix.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Carlos Alcaraz

Non ci sono precedenti tra i due giocatori: sarà la prima in sfida in carriera tra Darderi e Alcaraz. Aldilà del tifo e delle speranze, vediamo difficile l’impresa di Darderi, e lo notiamo anche dalla quota micro per Alcaraz. Decidiamo di non prendere giocate per questo match, andiamo con un no bet.

