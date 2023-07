Pronostici Tennis quote US Open 2023. La vittoria a Wimbledon rilancia le ambizioni del giovane Carlos Alcaraz che supera Novak Djokovic anche per la vittoria (e la difesa del titolo vinto lo scorso anno) dello US Open, ultimo slam della stagione 2023 di tennis. Il passaggio generazionale del testimone si è davvero concretizzato?

Pronostici Tennis quote US Open 2023: Torneo maschile

Andiamo a vedere come sono cambiate le quote antepost per la vittoria finale dello US Open 2023 maschile, ultimo slam della stagione 2023 di Tennis. Rispetto all’ultimo rilevamento fatto a metà aprile, Carlos Alcaraz scende dal 3° al 1° posto tra i favoriti dalle lavagne dei bookmakers per la vittoria finale, con una quota più che dimezzata visto che passa da @5 all’attuale quota di @2.20, staccando anche Novak Djokovic @2.50 che ha appena battuto a Wimbledon, inoltre il giovane spagnolo ha vinto lo scorso anno lo slam americano.

Proverà a fare da terzo incomodo Daniil Medvedev @5.50, che aveva vinto questo torneo nel 2021, mentre Djokovic non vince dal 2018 negli States. Sale leggermente Jannik Sinner da 11 a @12, primo baluardo azzurro mentre Matteo Berrettini rimane stabile @26 volte la posta.

Pronostici Tennis quote US Open 2023: Torneo femminile

Stabile la favorita in campo femminile, che non è una novità, e si tratta anche della campionessa in carica dello slam americano, Iga Swiantek che rimane fissa @3.50 di quota nonostante la delusione recente a Wimbledon per la numero 1 al mondo, e si avvicina Aryna Sabalenka che passa da 8 alla quota attuale @5.50 che invece ha perso in 3 set contro Ons Jabeur nelle semifinali dello slam su erba inglese. Attenzione anche a Elena Rybakina che cerca il 2° slam in carriera, il primo a Flushing Meadows.

Albo d’oro US Open

Gli ultimi vincitori dello US Open, maschile e femminile.

2022 Carlos Alcaraz – Iga Swiatek

2021 Danill Medvedev – Emma Raducanu

2020 Dominic Thiem – Naomi Osaka

2019 Rafael Nadal – Bianca Andreescu

2018 Novak Djokovic – Naomi Osaka

2017 Rafael Nadal – Sloane Stephens

2016 Stan Wawrinka – Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic – Flavia Pennetta

2014 Marin Cilic – Serena Williams

2013 Rafael Nadal – Serena Williams

2012 Andy Murray – Serena Williams

2011 Novak Djokovic – Samantha Stosur

