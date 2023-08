Pronostici Angola-Italia Mondiali Basket 2023. Ad aprire il mondiale FIBA di pallacanestro saranno proprio gli azzurri in campo il 25 agosto (ore 10:00 italiane) contro l’Angola. Vediamo l’analisi del match, dopo aver visto l’anteprima generale dei mondiali, il girone degli azzurri e anche i favoriti per il titolo di MVP.

Pronostici Angola-Italia Mondiali Basket 2023: la partita d’esordio

Dopo una fase di preparazione perfetta, l’Italia è pronta a vivere il suo esordio al Mondiale di Basket 2023. Gli azzurri cominceranno il loro cammino iridato contro l’Angola. Un girone A che vede sicuramente l’Italia come la prima forza, ma in ogni caso sia gli africani sia Filippine e Repubblica Dominicana sono avversari assolutamente da non sottovalutare. L’Angola, dopo essere stata a lungo una delle potenze del basket africano, sta attraversando un periodo non proprio florido, ma può contare sulla stella Bruno Fernando degli Atlanta Hawks.

L’ItalBasket si presenta ai Mondiali da imbattuta, forte di sette vittorie in altrettanti amichevoli. Prestazioni importanti contro Turchia, Cina, Serbia, Grecia, Porto Rico, Brasile e Nuova Zelanda, con gli azzurri che sono cresciuti match dopo match, prendendo sempre più consapevolezza.

Pronostici Angola-Italia Mondiali Basket 2023: azzurri super favoriti e partita da Over

Un esordio sulla carta agevole per gli Azzurri guidati da coach Pozzecco, tanto che il successo di Fontecchio e compagni ha una quota praticamente solo nominale @1.01 per la vittoria. Il successo della selezione africana, invece, vale tra @13 e @19 volte la posta.

Si prevede un punteggio elevato da parte dell’Italia, con l’Over 86,5 che si gioca @1,56 contro il @2,24 dell’Under; per gli analisti è invece difficile che l’Angola segni almeno 70 punti: per questo motivo, l’Under 69,5 è @1,67 contro il @2,06 dell’Over. Numeri che portano gli Azzurri a prevalere anche nel mercato degli Handicap con una linea di -21.5 punti.

Pronostici Angola-Italia Mondiali Basket 2023: comparazione quote e free pick

Vediamo la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per questo match d’apertura dei mondiali di basket 2023.

Non è semplice dare una previsione per questa partita, trovando una linea di valore su questa sfida al momento (ma abbiamo già qualche idea per il weekend, idee che discuteremo in aggiornamento sul canale Telegram). L’unico consiglio che viene da dare è OVER 157.5 punti totali.

Chiaramente l’Italia è favorita e c’è anche il precedente del Mondiale 2019 a dare conforto agli azzurri, visto che la squadra allora allenata da Meo Sacchetti si era imposta per 92-61 proprio contro gli africani. Sarà importante partire subito forte fin dai primi minuti, cercando di costruire un buon vantaggio, in modo da controllare la partita e permettere a Pozzecco di ruotare tutti i giocatori.

La nostra scelta in free pick va su ITALIA -11.5 PRIMO TEMPO @1.90.

Le altre partite del fine settimana

Oltre al match d’apertura dell’Italia vediamo le altre sfide in programma venerdì, tra cui il big match Canada-Francia che è senza dubbio la sfida più interessante del primo turno.

Sabato debuttano gli USA, grandi favoriti per la vittoria finale, contro la Nuova Zelanda. Esordio sulla carta agevole per la Spagna contro la Costa d’Avorio.

Domenica c’è subito la seconda giornata della fase a gironi e torna in campo l’Italia che sfiderà la Repubblica Dominicana. Da non perdere il big match Australia-Germania.

