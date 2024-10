La stagione è iniziata e non poteva mancare la nostra rubrica che si concentra sulle scommesse antepost, ovvero le giocate stagionali sui vari premi, ad iniziare dalla vittoria finale dell’anello ovviamente, passando per i principali premi individuali, gli O/U vittorie regular season, le Division e tanto altro. Pronostici Antepost NBA 2024-25.

Pronostici Antepost NBA 2024-25: le scommesse sulla stagione di basket americano

Se c’è una tipologia di scommesse che negli ultimi anni ci ha permesso di fare sempre grandi casse sono le scommesse antepost, ovvero le previsioni stagionali su come andrà una squadra, chi vincerà il titolo o i vari premi sui singoli giocatori.

Praticamente negli ultimi anni abbiamo chiuso quasi sempre con grandi profitti su tutti i principali sport americani. Solo per citare i primi che ci vengono i mente pensiamo a UConn vincente nel College Basket, a Caleb Williams Heishma Trophy @34 di quota nel College Football, lo scorso anno nello stesso Basket NBA abbiamo preso i Celtics, oltre ad una serie di casse sulle vittorie divisionali, win regular season e anche MVP e premi individuali, per non parlare di NFL e Baseball MLB. Solo con l’Hockey NHL abbiamo pagato qualcosa, ma niente di che, e ci possiamo ritenere soddisfatti.

Insomma, le scommesse antepost sugli Sport USA sono una delle nostre grandi specialità e anche per questa stagione abbiamo scelto 6 free pick stagionali di NBA per tutti, dalle giocate e dalle analisi che trovate complete sul nostro canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti e la promo speciale legata proprio all’inizio della stagione NBA scorrendo questo articolo.

VIDEO: le giocate antepost della stagione NBA 24-25

In questo breve video abbiamo riassunto velocemente le giocate che abbiamo scelto, una per tipologia:

-Vittoria Finale Anello

-O/U Win Regular Season

-Vittoria Division (Southeast)

-MVP Regular Season

-ROY Regular Season

-MIP Regular Season

Gli altri contenuti sulla stagione NBA 2024-25

Dai un occhio anche agli altri contenuti che abbiamo preparato per l’inizio di questa stagione di pallacanestro americana, la più spettacolare, seguita e scommesse in Italia e nel mondo.

VAI A POWER RANKING NBA 2024-25

VAI A DATE CHIAVE STAGIONE NBA 2024-25

VAI A QUOTE ANTEPOST NBA 2024-25

Segui tutte le scommesse e analisi NBA con Betting Maniac

Quest’anno, come sempre, seguiremo giorno per giorno la stagione di Basket NBA con tanti contenuti, news, infortunati, rientri, variazioni di quote, analisi, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Sarà una stagione incredibile che potrete seguire comodamente sul nostro canale TELEGRAM VIP di Betting Maniac(trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Potete entrare con la speciale promozione PROMO NBA BETTING MANIAC, che con una piccola spesa, o con l’apertura di un conto gioco, vi permette di entrare nel nostro canale VIP per 1 ANNO, e di ricevere anche la Guida Sport USA in regalo.

Un pratico manuale di 87 pagine del valore di €25.90, formato pdf, per imparare le basi ma anche i segreti sugli sport americani, nel quale troverai:

–Strategie e Tecniche su 5 sport americani (Basket NBA, Baseball MLB, Hockey NHL, Football NFL, Calcio MLS).

-Comprensione ed utilizzo del concetto di valore nella scommessa.

–Gestione del bankroll e analisi del ROI negli sport americani.

-Gestione diversificata per adeguare le scommesse al rischio.

Anche sul nostro sito BetItaliaweb comunque usciranno ogni giorno contenuti con analisi, consigli sulle prestazioni giocatori e le migliori scommesse gratuite sulla NBA, ma per non perdervi nulla e per sostenere il nostro progetto, vi invitiamo ad accedere al VIP.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.