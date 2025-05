Finiti i primi turni dei playoffs NBA, il grande basket americano che arriva alle semifinali di conference con le analisi di Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers, Boston Celtics-NY Knicks, OKC Thunder-Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets. Pronostici NBA semifinali conference.

Pronostici NBA semifinali conference: le serie a Est ed Ovest

Vediamo le prossime serie che inizieranno (in verità sono già iniziate con gara 1 a Cleveland, vinta a sorpresa dai Pacers) per le semifinali di conference a Est ed Ovest sui playoffs di Basket NBA. Ogni giorno vi ricordiamo che vi forniamo le migliori stime e i pronostici sulle scommesse prestazioni giocatori NBA qui.

Semifinali Eastern Conference

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers

Domenica questa serie è già iniziata con la vittoria a sorpresa dei Pacers (55-33 SU/40-47-1 ATS) che hanno sbancato Cleveland 121-112, trascinati dai 22 punti e 13 assist di Haliburton mentre ai Cavs (68-19 SU/51-35-1 ATS) non sono bastati i 33 punti di Mitchell. Indiana al primo turno si era sbarazzata di Milwaukee in 5 partite (3-2 ATS nelle scommesse ed O/U 3-2) e si porta 12-2 nelle ultime 14 partite (ma con 7-7 ATS). I Cavaliers, miglior squadra a Est nella regular season non avevano avuto problemi nello sweep al primo turno contro Miami, battuta in 4 partite su 4 (3-1 ATS nelle scommesse e O/U 3-1). Già in regular season i Pacers erano stati tra i pochi a battere i Cavs in 3 sfide su 4 ma con un 2-2 ATS nelle scommesse e in equilibrio anche le scommesse Over-Under con O/U 2-2.

Previsione: Cavaliers 4-3

Boston Celtics-NY Knicks

Lunedì al TD Garden inizia questa serie con i Boston Celtics (65-22 SU/41-45-1 ATS), campioni in carica, che sfideranno i NY Knicks (55-33 SU/44-43-1 ATS) che hanno impiegato 6 partite per superare Detroit al primo turno (4-2 ATS con O/U 3-3), con una gara 6 punto a punto decisa da una tripla di Jalen Brunson, mentre i Celtics ci hanno messo una partita in meno per battere Orlando (3-2 ATS e O/U 3-2). Boston è 23-4 nelle ultime 27 partite (16-11 ATS), in un grande finale di stagione. In regular season NYK ha quasi sempre perso gli scontri diretti contro altri top-team, e tra loro anche Boston che ha dominato 4-0 in stagione regolare contro NYK, con anche un buon 3-1 ATS nelle scommesse ed O/U 3-1.

Previsione: Celtics 4-1

Semifinali Western Conference

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets

Passiamo a Ovest dove già ai primi turni abbiamo visto molto equilibrio con ben 2 serie finite a gara 7 (nessuna a Est invece), compresa quella dei Nuggets (53-35 SU/41-46-1 ATS) che a Denver hanno avuto la meglio sui Clippers nel match decisivo. In verità non tutte le prime serie di Western Conference sono state equilibrate, in quella dei Thunder (72-14 SU/57-25-4 ATS) contro i Grizzlies non c’è stata storia, con lo sweep da 4-0 (2-2 ATS e O/U 1-3), ma attenzione ai Nuggets che i stagione se la sono battuta alla pari con OKC, con 2 vittorie a testa (2-2 ATS anche nelle scommesse e pure O/U 2-2, grande equilibrio, anche a livello betting), quindi attenzione a dare per battuti Jokic e compagni, anche se ovviamente SGA e i suoi aprono favoriti in quello che è anche lo scontro personale tra i due favoriti per MVP. OKC è comunque 19-2 nelle ultime 21 partite, con anche un ottimo 17-4 ATS per gli scommettitori.

Previsione: Thunder 4-2.

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors

I Warriors (53-37 SU/44-43-3 ATS) sono l’altra squadra che ha dovuto faticare fino a gara 7 al primo turno, prima di avere la meglio sui Rockets battuti a Houston in un match a basso punteggio. Più facile il primo turno dei Timberwolves (53-34 SU/43-43-1 ATS) che hanno subito estromesso i Lakers di LeBron e Doncic in 5 partite, con anche un ottimo 4-1 ATS nelle scommesse (O/U 2-3). In stagione regolare Minnesota vinse il primo scontro a Golden State, ma perse i successivi 3 precedente, con un 3-1 ATS nelle scommesse per i Warriors (O/U 2-2). I Timberwolves sono in grande forma, con Anthony Edwards e compagni che sono 12-2 nelle ultime 14 partite (10-4 ATS).

Previsione: Warriors 4-3

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti su Serie ed Anello

Gli OKC Thunder sono sempre più favoriti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello di basket NBA, e la stella Shai Gilgeous-Alexander è favorito anche per MVP delle Finals, oltre che per MVP della regular season. Vediamo anche le prime quote antepost per la vittoria delle serie di semifinale di conference (manca quella tra TWolves e Warriors).

