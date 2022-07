Quote Basket NBA Premi Individuali 2023. I grandi colpi di mercato si sono un pò arrestati, in attesa delle decisioni di Kevin Durant e Kyrie Irving, ma oggi andiamo a vedere le prime quote americane sui premi invididuali come Mvp, Difensore dell’anno, Miglior 6° uomo e Rookie of the Year, con un occhio di riguardo a Banchero su cui i bookmakers negli States piazzano una linea di 17.5 punti di media in questa stagione.

Quote Basket NBA Premi Individuali 2023: MVP, Lebron James mai così lontano

Il favorito al titolo di MVP della stagione NBA 2022-23 è Luka Doncic che stacca Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid che cerca di vincere questo premio da anni ed anche la passata stagione si è dovuto accordare al 2° posto dietro a Nikola Jokic che ha vinto per due anni consecutivi. Il tris della stella dei Nuggets si gioca @15, dietro anche a Kevin Durant (nonostante non si sappia la sua futura squadra), Stephen Curry (MVP delle ultime Finals) e Jayson Tatum.

Jokic si trova alla pari con Ja Morant, entrambi davanti a due mostri sacri come LeBron James e Kawhi Leonard. Se per Leonard ci sono le attenuanti per il rientro dal lungo infortunio, per James è quasi strano vederlo così indietro e con una quota così alta su una lavagna che ha dominato per anni, almeno nei pre-season.

MVP NBA 2022-23

Luka Doncic @5.25

Giannis Antetokounmpo @7

Joel Embiid @8

Kevin Durant @10

Steph Curry @13

Jayson Tatum @13

Nikola Jokic @15

JA Morant @15

LeBron James @21

Kawhi Leonard @26

Trae Young @26

Zion Williamson @26

Devin Booker @29

Damian Lillard @29

Quote Basket NBA Premi Individuali 2023: Miglior difensore e 6° uomo

Sempre combattuta la lavagna del miglior difensore. Lo scorso anno ha vinto Marcus Smart che ritroviamo al 5° posto in quota @10 per confermare il titolo. Al comando della lavagna c’è un altro giocatore di Boston, Robert Williams che stacca di poco Rudy Gobert che di questi premi ha fatto incetta negli ultimi anni. Sarà interessante vedere il francese in coppia con KAT in Minnesota. Attenzione sempre a Bam Adebayo tra i difensori, ma anche a Draymond Green e Giannis Antetokounmpo.

MIGLIOR DIFENSORE NBA 2022-23

Robert Williams @7

Rudy Gobert @7.50

Bam Adebayo @8.50

Draymond Green @9

Marcus Smart @10

Giannis Antetokounmpo @11

Jaren Jackson J @13

Joel Embiid @15

Mikal Bridges @17

Evan Mobley @17

Anthony Davis @21

I bookmakers negli States scommettono invece in un affermazione anche quest’anno di Tyler Herro che ha vinto il titolo di miglior 6° uomo anche lo scorso anno con Miami. Attenzione però a Jordan Poole che arriva da una grande stagione. Più staccati tutti gli altri, ad iniziare da Jordan Clarkson e Malcolm Brogdon che potrebbe ritagliarsi un posto importante dalla panchina dei Celtics.

MIGLIOR 6° UOMO NBA 2022-23

Tyler Herro @3.85

Jordan Poole @4

Jordan Clarkson @11

Malcolm Brogdon @17

Spencer Dinwiddie @17

Kevin Love @19

Bones Hyland @21

Bobby Portis @22

Immanuel Quickley @26

Derrick White @26

Quote Basket NBA Premi Individuali 2023: Coach of the year e giocatore maggiormente migliorato

Chiudiamo con gli ultimi 2 premi. Per il giocatore maggiormente migliorato quote molto alte già dal favorito che troviamo in doppia cifra @10 in cima alla lavagna, e parliamo di Tyrese Haliburton che stacca di poco Anthony Edwards. Io ho un idea a quota alta, Zion Williamson, che torna dopo un lungo stop e su cui c’è un grande hype a New Orleans. Se rientrasse bene non ho dubbi a credere che potrebbe contendere questo titolo e @26 volte la posta vale un cippino. Non a caso nell’ultimo mese la quota di Zion per il most improved players è scesa da @36 a @26 (in alcuni book americani è già @20).

GIOCATORE MAGGIORMENTE MIGLIORATO NBA 2022-23

Tyrese Haliburton @10

Anthony Edwards @12

Jalen Brunson @12

R.J. Barrett @15

LaMelo Ball @19

Shai Gilgeous-Alexander @19

Cade Cunningham @21

Jordan Poole @21

Ben Simmons @21

Zion Williamson @26

Jalen Green @26

Per il miglior allenatore riflettori puntati su Ime Udoka che lo scorso anno ha portato i Celtics alle Finals, con una seconda parte di stagione eccezionale dopo un inizio deludente. Se riprenderanno con quel piglio a Boston, il coach of the year a Udoka è possibile.

COACH OF THE YEAR

Ime Udoka @7

Chris Finch @8

Jason Kidd @10

Taylor Jenkins @11

Tyronn Lue @11

Michael Malone @13

Monty Williams @17

Nick Nurse @17

Steve Kerr @17

Rookie of the Year: Paolo Banchero segnerà più di 17.5 punti di media al primo anno in NBA?

Quest’anno avremo un occhio di riguardo sui rookie visto che Paolo Banchero, prima scelta dei Magic, è tra i favoriti. Orlando lo ha già fermato in Summer League dopo due prove convincenti (“abbiamo già visto abbastanza di quello che sa fare Paolo, spazio agli altri” le parole della dirigenza Magic). La sfida sembra tra l’azzurro e l’unicorno scelto con la 2 dai Thunder, Chet Holmgren che a sua volta ha fatto vedere grandi cose.

ROOKIE OF THE YEAR NBA 2022-23

Paolo Banchero @4.50

Chet Holmgren @4.75

Jabari Smith, Jr. @6.50

Jaden Ivey @7.50

Keegan Murray @9.50

Bennedict Mathurin @14

Shaedon Sharpe @19

Dyson Daniels @21

Johnny Davis @23

Ousmane Dieng @26

Ochai Agbaji @29

Jalen Williams @29

Jalen Duren @29

In America si possono fare scommesse antepost anche sui rendimenti stagionali che terranno i rookie in questa prima stagione tra i pro. Si tratta di scommesse e lavagne interessanti anche per stimare il peso che potranno avere i vari giocatori al primo anno. Il peso di Paolo Banchero dovrebbe essere importante ai Magic visto che gli vengono richiesti 17.5 punti di media stagionale, non pochi per un rookie (linea 6.5 per i rimbalzi).

A Chet Holmgren sono richiesti 13,5 punti, ma un rimbalzo in più rispetto a Paolo (7.5). Sul rookie di OKC si possono scommettere anche le stoppate, sopra a 2.0 di media stagionale si gioca @2.20.

Ecco anche le linee di Jabari Smith, Jaden Ivey e Keegan Murray, le altre prime scelte del draft NBA 2022.

