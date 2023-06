Pronostici NBA Denver Nuggets campioni. L’attesa è finita in Colorado, dopo 47 anni arriva il primo anello per i Nuggets, con Nikola Jokic mvp delle NBA Finals. Denver è favorita per il bis anche il prossimo anno. Vediamo le primissime quote antepost per l’anello della stagione 2023-24.

Pronostici NBA Denver Nuggets campioni e Jokic mvp delle Finals

I Denver Nuggets vincono il loro primo titolo NBA dopo 47 anni di storia. Nikola Jokic MVP delle Finals, migliore della serie per punti, rimbalzi ed assist (30.2, 14 e 7.2 di media), primo a tenere queste statistiche alle Finals e primo centro a diventare mvp in più di 20 anni.

Denver si presentava col miglior offensive rating e per tutti gli analisti il problema lo avrebbero avuto in difesa, una difesa che ha concesso appena 96.4 punti di media ai Miami Heat, stanchi dopo le imprese a Est.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA Denver Nuggets campioni: cassa antepost

Era il 17 ottobre, uno dei primissimi articoli stagionali sulla NBA (forse il primo in assoluto), quando davamo i Nuggets tra le vincenti dell’anello (assieme a Warriors e Bucks). In quel articolo avevamo parlato anche del mvp regular season ad Embiid o del Rookie of the year a Banchero. La stagione NBA si chiude col botto.

Denver Nuggets VINCITORI ANELLO @19.00✅

E’ stata un ottima stagione antepost dove continuiamo a fare grandi casse (anche nel college basket con UConn se ricordate). Ecco il riassunto delle giocate segnalate quest’anno.

Prossima stagione, Jokic e compagni ancora favoriti su Celtics e Bucks

Vediamo le prime quote antepost per la prossima stagione 2023-24 di basket NBA dove sono i Denver Nuggets i favoriti per bissare l’anello appena vinto, ma Jokic e compagni dovranno guardarsi da Boston Celtics e Milwaukee Bucks a Est, poi arrivano i Phoenix Suns. Le incognite però sono molte, con tante panchine con nuovi allenatori da testare, e anche tanti giocatori importanti che da free agent potrebbero spostare gli equilibri (ne parleremo domani).

Denver Nuggets @6

Boston Celtics @6.50

Milwaukee Bucks @7.50

Phoenix Suns @9.50

Los Angeles Lakers @12

Golden State Warriors @12

Philadelphia 76ers @14

Dallas Mavericks @14

Los Angeles Clippers @16

Miami Heat @19

Memphis Grizzlies @20

Cleveland Cavaliers @26

New Orleans Pelicans @30

Sacramento Kings @30

New York Knicks @46

Minnesota Timberwolves @50

Atlanta Hawks @50

Toronto Raptors @60

Oklahoma City Thunder @70

Brooklyn Nets @90

Portland Trail Blazers @100

Houston Rockets @100

Chicago Bulls @120

Utah Jazz @150

Indiana Pacers @150

Orlando Magic @150

Washington Wizards @150

San Antonio Spurs @200

Charlotte Hornets @400

Detroit Pistons @500

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.